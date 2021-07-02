Норвежский бегун побил мировой рекорд, который держался почти 30 лет

25-летний Карстен Вархольм смог преодолеть 400 метров с барьерами за 46,70 секунды.

Легкоатлет из Норвегии Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров. Своё достижение он установил в ходе забега на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Спортсмен преодолел дистанцию всего за 46,70 секунды, тем самым побив рекорд американца Кевина Янга, который был установлен в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне. Аналогичный участок Янг преодолел за 46,78 секунды.

Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.