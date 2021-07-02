Норвежский бегун побил мировой рекорд, который держался почти 30 лет
25-летний Карстен Вархольм смог преодолеть 400 метров с барьерами за 46,70 секунды.
Карстен Вархольм. Фото © Twitter / Wanda Diamond League
Легкоатлет из Норвегии Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров. Своё достижение он установил в ходе забега на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
Спортсмен преодолел дистанцию всего за 46,70 секунды, тем самым побив рекорд американца Кевина Янга. Его рекорд был установлен в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне. Аналогичный участок он преодолел за 46,78 секунды.
Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.
А совсем недавно Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей за сборную. Для него это уже не первое историческое достижение по ходу турнира.
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