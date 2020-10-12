Тени прошлого. Кто мог готовить покушение на Кудрина в нулевых

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин дал интервью, в котором признался, что в середине нулевых на него готовилось покушение. Тогда к нему даже приставили охрану ФСО. Кудрин говорит, что до сих пор не знает заказчиков. Лайф разбирался, кому в те времена могла быть выгодна смерть министра финансов.

Хотя Кудрин лишь вскользь упомянул о покушении в большом интервью ТАСС, это стало одной из самых обсуждаемых тем. По его словам, о грозящей опасности ему сообщила ФСО, это был 2005 или 2006 год. — Не знаю, могу ли посвящать вас в детали… Я отказал в льготах частной компании, которая в своё время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать, — признался Кудрин.

Алексей Кудрин занял пост министра финансов 9 марта 2004 года. В те времена многие крупные частные компании получали различные льготы и кредиты из бюджета, участвовали в схемах по оптимизации налогов и платежей. В первую очередь это компании, работавшие в сфере энергетики, нефте- и газодобычи. Кудрин был известен своей принципиальной и жёсткой позицией по финансовым вопросам. Он требовал возврата долгов и боролся с необоснованными льготами. Именно поэтому у него были влиятельные враги. Кому мог перейти дорогу министр финансов, можно лишь предполагать. Однако первыми в списке возможных врагов Кудрина в те времена были структуры нефтяной компании "ЮКОС".

Ещё в конце 90-х годов в банке "Менатеп", принадлежащем Menatep Group — основному акционеру ЮКОСа, Минфин РФ разместил депозит в размере бюджетных $120 млн. После президентских выборов 1996 года было предоставлено множество необоснованных льгот компаниям, финансировавшим предвыборную кампанию Бориса Ельцина. В их числе были ЮКОС и "Менатеп". Многие из этих льгот и решений старого правительства Минфину под руководством Кудрина пришлось активно пересматривать. Совладелец Menatep Group Леонид Невзлин когда-то прямо называл Кудрина виновным в развале ЮКОСа.

В 2005 году уже вовсю шёл судебный процесс по "первому делу ЮКОСа". 31 мая к девяти годам заключения были приговорены владельцы компании Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Суд признал, что руководители ЮКОСа занимались махинациями с налогами. В 2006 году Арбитражный суд РФ начал процедуру банкротства ЮКОСа. Кудрин тогда занимал твёрдую и бескомпромиссную позицию — компания должна вернуть все "оптимизированные" миллиарды в российский бюджет.

Возможно, заказ на Кудрина был отдан в одной из "дочек" ЮКОСа. На момент ареста Ходорковского в 2003 году 90% налоговых льгот (почти 42,9 млрд рублей) ЮКОС получал в трёх регионах. В первую очередь это Мордовия, где было шесть фирм, действовавшие в интересах ЮКОСа, — "Альта-Трейд", "Марс XXII", "Ратмир","Фаргойл", "ЮКОС-М" и "ЮКОС-Мордовия". Владельцы ЮКОСа называли эти компании "внутренними офшорами", через которые они зарабатывали миллиарды, пока бюджеты области и страны недополучали деньги.

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Например, по данным Счётной палаты, только компания "Фаргойл" получила в Мордовии льгот на 36 млрд рублей. При этом она обязалась инвестировать в регион всего 1,2 млрд рублей. Выходит, что легальным способом "Фаргойл" увеличила свои доходы почти на $1 млрд. Впоследствии Генпрокуратура квалифицировала эти действия как легализацию средств, нажитых преступным путём.

В 2004 году по инициативе Минфина налоговые льготы в российских офшорных зонах были отменены. Точнее говоря, вышло постановление о "непродлении срока действия этих льгот". Эта поправка стала тогда одним из самых серьёзных ударов по ЮКОСу. Представители одной из "дочек" холдинга вполне могли отдать заказ на устранение Кудрина.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко