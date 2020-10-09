Trust плохих банкиров. Как ЦБ взял под своё покровительство санатора-мошенника

Очередное уголовное дело против менеджера Центробанка: в Москве после допроса в Следственном комитете по обвинению в мошенничестве задержали главного исполнительного директора банка плохих долгов "Траст" Михаила Хабарова. Как на такой пост был назначен человек, имеющий на рынке репутацию авторитетного рейдера, разбирался Лайф.

Собственно, с самого своего рождения банк "Траст" имел неоднозначную репутацию. Он возник в результате объединения бывшего банка "Менатеп Санкт-Петербург" и Доверительного и инвестиционного банка (ДИБ), входивших в промышленную группу Михаила Ходорковского. Но это было в далёком 1995 году, а официально название было презентовано в 2003-м. Тогда же и начались первые вызовы сотрудников этой компании на допросы по делу ЮКОСа. В результате для многих это закончилось крахом карьеры, но сам "Траст" выжил и в 2005 году сделал резкий поворот в сторону розничных клиентов. Это дало возможность "ураганить" с чужими деньгами ещё девять лет, с 2010-го по 2014-й банк рекламировал сам Брюс Уиллис. Схема его работы была примерно такая же, как и у многих "частников": под качественную рекламу он "пылесосил" рынок депозитов и под фиктивные кредиты деньги выводил на заграничные счета менеджеров и совладельцев банка.

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Несмотря на то что ещё в 2009-м аудиторы заявляли о системных проблемах с капиталом, банк работал до 22 декабря 2014 года, пока ЦБ не признал, что денег в банке совсем не осталось. Первоначально размер дыры в банке оценивался в 68 млрд рублей, но к апрелю 2015-го она выросла до 114 млрд рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и некоторые менеджеры банка, которые не успели сбежать на Запад, были арестованы. Центробанк объявил о санации кредитной организации. Поскольку правопреемником по всем долгам "Траста" стали структуры Центробанка, то Россия судилась со сбежавшими дельцами из "Траста" в лондонском суде, который только в январе 2020-го признал их ответственными за крах банка и обязал выплатить компенсацию в размере $900 млн.

Крутой решала

Казалось бы, что вопрос с выведенными из "Траста" деньгами стал решаться, но нет. Центробанк решил превратить "Траст" в банк плохих долгов. То есть некую сливную яму для плохих активов всех прочих санируемых банков в России. Предполагалось, что нанятые Центробанком специальные люди будут искать заграничные заначки сбежавших банкиров по всему миру и превращать их в живые финансы с помощью зарубежных судов и правоохранительной системы.

Однако проблема была в том, что на рулевого таким "Трастом" нужно было подобрать соответствующую кандидатуру. И она была найдена в лице Михаила Хабарова, пользовавшегося благосклонностью руководства ЦБ и известного как человек, у которого есть немало своих бизнесов, возникших в том числе путём захода в капитал убыточных компаний и отсуживания их долгов в свою пользу. Одной из самых ярких стала история с бывшим владельцем компании "Деловые линии" Александром Богатиковым.

Как рассказали Лайфу несколько участников событий, Хабаров приобрёл долю в крупнейшей логистической компании "Деловые линии" и постепенно якобы выдавил из её руководства всех, включая и основателя — Александра Богатикова. При этом Хабаров действовал через свои связи у силовиков и суды. А Богатиков пытался спасти свои активы в иностранных юрисдикциях. Но Хабаров к этому был готов и в начале 2018 года подал в Лондонский международный арбитражный суд иск о причинении ущерба в связи с невозможностью исполнения опционного соглашения на покупку 30 процентов акций "Деловых линий", заключённого между ним и Богатиковым. В феврале 2020 года суд решил, что Богатиков должен выплатить $58 млн, в рамках исполнения этого решения были арестованы активы Богатикова на Кипре и в Испании. Но Хабаров на этом не успокоился и в конце 2019 года подал ещё один иск к Богатикову, на $25 млн.

Такое агрессивное поведение очень нравилось в российском ЦБ.

— Хабаров умеет возвращать любые долги и имеет довольно однозначную репутацию в банковской среде, — рассказал Лайфу источник в Центробанке. — Поэтому он и был назначен на должность главного исполнительного директора.

Зарплату в банке господину Хабарову предложили более чем солидную. По итогам прошлого года все члены правления банка "Траст" получили в среднем по 180 млн рублей зарплаты. Это больше, чем получают "настоящие" банкиры в коммерческом секторе.

Впрочем, выяснилось, что в ЦБ не обратили внимания на ряд аспектов. Например, что пользоваться связями в силовых структурах умеет не только Хабаров.

Официальный рейдер Центробанка

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Пока шёл в суд в Лондоне, Богатиков подал заявление в Следственный комитет, в котором пожаловался: мол, действиями Хабарова, который по факту стал хозяином бизнеса компании "Деловые линии", ему (Богатикову) причинён ущерб в размере 842 миллионов рублей.

По данным Лайфа, в ходе проверки изначально решение о возбуждении уголовного дела принято не было. Следователи сочли, что имеет место спор двух хозяйствующих субъектов. Но, когда на прошлой неделе появились данные налоговиков (на суде в Англии Богатиков сам признал, что уклонялся в России от налогов), которые уже несколько лет следили за действиями Хабарова в разных структурах, СК стал действовать очень оперативно. В четверг, 8 октября, Хабаров был вызван на допрос и задержан до предъявления обвинения. В этот же день у него прошли обыски.

Согласно информации источника Лайфа в СК, целью следователей являются не только история завладения Хабаровым компанией "Деловые линии" и возможные налоговые преступления в рамках хозяйственной деятельности этой компании, но и все сделки Хабарова, совершённые им за последние годы. Тем более что многие бывшие контрагенты Хабарова якобы готовы сотрудничать со следствием и предоставить документы, изобличающие их партнёра во многих незаконных делах.

Будут ли включены в доказательную базу эпизоды, связанные с деятельностью Хабарова на посту руководителя банка "Траст", пока не известно. Однако уже очевидно, что несчастливая история этого банка продолжается. И в очередной раз регулятор снова промахнулся с "Трастом". Зачем и почему человек, у которого существует несколько бизнесов, по которым ведутся судебные разбирательства, вдруг назначается на руководящую должность в банке, контролируемом ЦБ, не очень понятно. Но очевидно, что тот, кто согласовал кандидатуру Хабарова, не задумывался о возможном конфликте интересов, который неминуемо отразится на работе "Траста".