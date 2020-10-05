Встать, суд идёт! Сломанные ребра, прерванная беременность и брак на 100 млн: крымского бизнесмена обвиняют в побоях и вымогательстве

Громкое дело крымского бизнесмена Михаила Мартынова, которого подозревают в избиении жен и вымогательстве у одной из них 100 млн рублей, заинтересовало Генпрокуратуру после запроса депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. Надзорное ведомство поручило крымскому прокурору провести проверку. Как стало известно Лайфу, с заявлениями на Мартынова в полицию обратились еще трое пострадавших. Они рассказывают о вымогательствах с его стороны, наркоторговле и обворовывании автомобилей отдыхающих в Крыму. Силовики возбудили несколько уголовных дел, однако сам Мартынов пока проходит по ним свидетелем.

Михаил Мартынов, бизнесмен белорусского происхождения прославился тем, что пытается отсудить у бывшей жены Александры 100 млн рублей, которые он якобы дал ей взаймы. Девушка после знакомства с Мартыновым прописала его в своем доме, доставшемся ей от предыдущего брака с хоккеистом Романом Дерлюком. Со слов Александры, новый супруг стал методично ее избивать, угрожая убийством и заставил написать расписку, что она должна ему 100 млн рублей с процентами, которых за год набежало на полмиллиарда рублей. Он требует вернуть эти деньги через суд. Иванова уверяет, что экс-муж во время совместной жизни сломал ей два ребра, нос и ухо. Нанесенные девушке травмы зафиксировали медики. Дело дошло до того, что девушка собиралась свести счёты с жизнью. После того как Александра сбежала из собственного дома в августе 2018 года, она обратилась в полицию. Позднее отдел МВД в Феодосии возбудил по заявлениям Александры Иванова (бывшая Мартынова) несколько уголовных дел. Сам Мартынов по этому делу пока проходит свидетелем. Однако, как выяснил Лайф, его статус может измениться, потому что недавно в полицию обратились другие люди, которые утверждают, что также стали жертвами бизнесмена.

Расплатилась ребёнком

Одна из заявительниц — недавняя выпускница вуза из Северодвинска Архангельской области Ольга Штакал. Она рассказала полиции, что познакомилась с Мартыновым на одной из вечеринок. На девушку он произвёл впечатление вежливого и обходительного мужчины.

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Вскоре девушка переехала жить к нему. Как принято, поначалу всё шло хорошо, пока Мартынов не проявил себя в другом качестве:

"Он начал оказывать на меня постоянное психологическое давление. Угрозы, оскорбления, унижения. Принуждал взять кредит в банке, а деньги передать ему, обвинял в утере его вещей и начал меня бить, чтобы подавить мою волю, чтобы я была послушной и выполняла любые его указания. Я должна была свести к минимуму общение с родителями и всю себя посвятить ему — так и сказал", — рассказала девушка в полиции.

Дальше, по словам Ольги, события развивались стремительно: Мартынов запретил сожительнице пользоваться соцсетями, общаться с родственниками и друзьями. Принуждал её оформить кредит в банке. Якобы требовал деньги за поцарапанные очки. Затем перешли к избиениям. Сначала дома, затем в машине.

"2 июля 2019 года мы с Мартыновым поехали в Феодосию на его "ауди". По дороге у него началась очередная вспышка агрессии. Он припарковал машину у обочины и начал наносить мне удары руками по голове, в область левого уха и левого плеча. Мартынов оскорблял меня и моих родителей, говорил, что я никчёмная девушка, угрожал убить", — пишет Штакал в заявлении в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Штакал, которая на тот момент была уже беременна от Мартынова, продержалась с ним ещё несколько дней, пока он, по её словам, не пнул её ногой в живот.

"Я убежала, потому что сильно испугалась. Спустя 2–3 часа, примерно в три часа ночи, Мартынов продолжил меня избивать. Толкнул меня на пол, схватил за волосы и начал таскать по полу, вырывая волосы. Он бил меня руками и ногами по телу и голове. После этого сказал, чтобы я забрала вещи и уехала", — утверждает она.

Добравшись до родного Северодвинска, девушка обратилась за медпомощью. Рентгенограмма показала у неё гематому в области живота. Ей диагностировали замершую беременность. Ольге пришлось сделать аборт. Она уверена, что это напрямую связано с избиением. Впрочем, через несколько месяцев Штакал опять вернулась к Мартынову. Сейчас они по-прежнему живут вместе. Сам бизнесмен уверен в том, что это его бывшая жена настроила против него нынешнюю сожительницу.

Фото © Скриншот из видео YouTube / Превью Премьер

— Ольга Штакал живёт со мной. Человек (экс-супруга Мартынова-Иванова) каким-то способом, не знаю каким, подействовала на девочку. Она даже не знала, что делает, — рассказал Лайфу Мартынов.

У Александры Ивановой на этот счёт другая версия. Она говорит, что Мартынов стал умолять Штакал простить его и вернуться после того, как понял, что по её заявлению ему грозит тюрьма. Поскольку травма, которую он якобы ей нанёс, является тяжким увечьем.

Сел в машину, миллион должен

В полицию с заявлениями на Мартынова обратились ещё три человека. Двое наёмных рабочих и мать одного из них. 48-летний Андрей Катанцев устроился сварщиком в доме Ивановой, с которой тогда проживал Мартынов. Он видел, как бизнесмен избивает жену. А вскоре и сам стал жертвой. Во время отъезда бизнесмен попросил рабочего найти у него в автомобиле документ, а по приезде обвинил его в краже часов и цепочки и потребовал написать расписку на один миллион рублей, в противном случае обещал написать донос в полицию. Катанцев написал расписку, и тогда бизнесмен стал его избивать, требуя вернуть деньги. В качестве первой платы забрал со двора семьи Катанцевых сварочный аппарат и болгарку. Вот что об этом свидетельствует мать пострадавшего:

"Мартынов избил моего сына в присутствии супруги. У них весь двор был в крови. В конце марта 2018 года Мартынов приехал к моей семье в СОТ "Кипарис". В доме находились несовершеннолетние внуки — Андрей и Олег Катанцевы. Он кричал, угрожал и вымогал деньги. Сказал, что заставит нас продать всё наше имущество, чтобы рассчитаться с ним. Что к нам каждый день будут приходить коллекторы и портить нам жизнь, потому что мой сын должен ему один миллион рублей. Вечером того же дня Андрей вернулся домой избитый. Он сказал, что Мартынов заставил его написать расписку на один миллион под большие проценты. Сказал, что Мартынов таким образом заставил его продолжать работу бесплатно до тех пор, пока тот не решит, что мой сын свободен. В полицию мы не обратились, боялись мести со стороны Мартынова и переживали за внуков", — сообщила пенсионерка.

Сам Андрей Катанцев рассказывает, что после очередного избиения у него был сломан нос.

"Мартынов говорил мне, что дружит с криминальными авторитетами. Угрожал посадить в тюрьму по ложному доносу или убить. Я воспринял его угрозы серьёзно и покинул Крым", — рассказал полицейским мужчина.

Наркоторговля, код-грабберы и взятки полицейским

По данным Лайфа, в уголовном деле мелькает информация о криминальном бизнесе Михаила Мартынова. Утверждается, что он с подельниками якобы обворовывал машины отдыхающих на южном берегу Крыма с помощью код-граббера (устройство, предназначенное для обмана сигнализации автомобиля). Такое было в Коктебеле, Курортном, Орджоникидзе, Судаке, Феодосии. Экс-супруга Мартынова утверждает, что, чтобы обезопасить себя, он часто менял автомобили, регистрируя их на подставных лиц. Действительно, за последние два года он пытался продать через площадку на "Авито" шесть автомобилей, в том числе Mercedes-Benz E-класса, Peugeot 301 и джип Grand Cherokee, право владения которым до сих пор отстаивает его бывшая супруга. Мобильные телефоны собственника, указанные в объявлениях, полностью совпадают с номерами, которыми сейчас пользуется Мартынов.

В заявлениях против Мартынова фигурирует информация о якобы поставках наркотиков в Крым. В сентябре 2018-го в дом Ивановой, где проживал Мартынов, пришли с обысками оперативники, имея на руках решение суда. Об этом свидетельствует протокол обыска, который есть в материалах дела.

Полицейские нашли несколько пакетиков с порошковыми веществами. Мартынов тогда пояснил оперативникам, что ему о содержании этих пакетиков якобы ничего не известно. Он вспомнил, что за пару месяцев до обыска сдавал помещение в аренду.

Встать, суд идёт! 100 миллионов заберёт

История с первой женой Мартынова, от которой он требует 100 млн рублей, тоже далека от завершения. Феодосийский городской суд решил дело в пользу Мартынова и потребовал от женщины вернуть деньги. Верховный суд Крыма согласился с этим решением. Ивановой уже два года приходиться доказывать, что никаких денег не было, а расписку она написала из-за постоянных побоев и под угрозой убийства. Она утверждает, что экс-супруг сломал ей два ребра, нос и ухо. Перелом рёбер медики обнаружили при проведении рентгена 18 июня 2018 года, на следующий день после травмы (медицинское заключение есть у Лайфа). Повреждения на лице у Ивановой зафиксировали только в апреле 2019 года, признав их неизгладимыми.

Фото © Скриншот из видео YouTube / Превью Премьер

Расписку по запросу суда проверяло МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и Севастополю. Представитель организации Иван Аничкин рассказал Лайфу, что подтвердить существование денег экспертам не удалось:

«Основания о происхождении 100 млн отсутствуют в информационных системах Росфинмониторинга. Нет никаких сведений и о том, что ответчик эти деньги тратил. Важно учитывать, что в расписке поставлены, грубо говоря, конские проценты. Это не рыночные проценты. Когда мы изучали дело, то обратили внимание, что первичная сумма долга была около 700 млн рублей. Позднее в суде истец отказался от этих процентов».

По заявлениям Ивановой старший дознаватель ДО ОМВД по Феодосии возбудил сразу несколько уголовных дел. О побоях. О принуждении к сделке. Об угрозе убийства. О доведении до самоубийства.

Сам Михаил Мартынов в разговоре с Лайфом заявил, что никогда не избивал бывшую супругу. А историю с побоями она придумала, чтобы не возвращать деньги. Для этого она якобы заваливает полицию заявлениями против экс-мужа.

— Я нигде не прохожу как подозреваемый. Везде — свидетель. Две инстанции суда достаточно, по-моему, чтобы понять, кто прав. Было три судебных экспертизы по её расписке. Все показали, что она составляла их в нормальном состоянии. А она ходит по телеэфирам и везде рассказывает, как я избивал её по 2–3 дня. Человек (Александра Иванова-Мартынова) не успокаивается и решил пиариться. Все её действия говорят о том, что пытается уклониться мошенническим путём от возвращения денег (100 млн рублей), — рассказал Мартынов Лайфу.

100 млн рублей, по версии Мартынова, заработал его отец. Заработал и подарил сыну. Безвозмездно. А точнее, для покупки сыном гостиницы в Крыму и улучшения его благосостояния. А он, в свою очередь, передал эти деньги жене. Под расписку. Чтобы она и занималась покупкой гостиницы.

Миллионы на ПВХ

Мог ли отец крымского предпринимателя действительно передать ему 100 млн рублей? Чтобы проверить это, адвокат Ивановой обратился в Международный аудиторский центр в Нижнем Новгороде. Там проанализировали налоговые декларации бизнесмена за последние годы и пришли к выводу, что таких денег в распоряжении у него не было.

Мартынов-старший проживает в Рославле Смоленской области. Там у него бизнес по продаже стройматериалов и производству профилей из ПВХ. Судя по налоговым выпискам, за три года с 2015-го через его ИП прошло более 100 млн рублей. С этих продаж Мартынов реально заработал 3,5 миллиона рублей.

Фото © Скриншот из видео YouTube / Превью Премьер

Сам Мартынов-старший по этому поводу дал противоречивые показания. Во время телефонного допроса полицейскими Феодосии он признал, что дал сыну 100 млн рублей. А вот при личном допросе в Смоленске оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД якобы заявил обратное, что денег таких никогда не видел, тем более сыну не давал. Мужчина отказался объяснить Лайфу, почему изменил показания.

Михаил Мартынов считает доказательством своей правоты касательно Ивановой тот факт, что она уже два года живёт одна в доме, имеет машину и оплачивает адвокатов. При этом нигде не работая:

"Человек не работает вообще. Да и не работал. На какие средства она содержит дом и машину? Живёт и ни в чём себе не отказывает. На какие средства оплачивает юристов. Уже два года. Сейчас адвокат стоит больших денег. У неё московский адвокат, который прилетает три раза в неделю в Крым. Сколько одни перелёты стоят за два года?" — восклицает Мартынов в беседе с Лайфом.