Пять лет беззакония. Чем закончилась история петербургского опера, который заступился за коллег в День угрозыска

Сегодня адвокат Ислама Хамерзаева Анатолий Чернышев получил на руки решение суда. Юрист пытался взыскать хоть какие-то деньги с больницы, где лечился его клиент.

— То ли по ошибке, то ли злонамеренно 40-я горбольница, где лечился Ислам Хамерзаев, принимала деньги не только от его семьи, но и от медицинского страховщика. Мы подали иск на один миллион рублей. Судья удовлетворил его частично и присудил моему подопечному сумму в 50 раз меньше — 20 тысяч рублей. Будем думать, имеет ли смысл подавать апелляцию или шансов нет, — рассказал Лайфу Анатолий Чернышев.

Ровно пять лет назад в День угрозыска России были зверски избиты несколько петербургских оперов. Их били кулаками, ногами, стульями и бейсбольной битой в лобби гостиницы Landorff, где они отмечали свой профессиональный праздник. Драка началась с того, что одного из полицейских задел плечом бизнесмен Станислав Белов, который отдыхал тут же за соседним столиком в большой компании друзей. Судя по видеокадрам, которые утекли в Сеть, правоохранителей реально могли забить насмерть. Но на выручку коллегам примчался старший лейтенант полиции Ислам Хамерзаев. Он спас своих, но сам получил пулю в затылок и стал инвалидом первой группы.

— Я пытался разнять всех, остудить пыл. Одного из зачинщиков драки, как раз Станислава Белова, вывел на улицу, чтобы успокоить. Но в это время исподтишка ко мне подкрался его друг Станислав Яковлев и выстрелил мне в затылок из мощного травматического пистолета "Гранд Пауэр", — рассказал Лайфу Ислам Хамерзаев.

Бизнесмен Станислав Яковлев стреляет в затылок оперу Исламу Хамерзаеву. Видео © LIFE

Ислам долгое время находился в коме, перенёс несколько трепанаций черепа, но чудом выжил. Лишь сейчас, спустя пять лет, он начал по-настоящему восстанавливаться. Уже может говорить, двигаться. Но левая часть тела до сих пор парализована. Увы, петербургское УМВД толком не помогало Хамерзаеву. Лечиться и реабилитироваться ему пришлось в основном за свой счёт.

— Чтобы оплатить лечение, мне пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге, а моим родственникам — дом в пригороде Грозного, плюс помогали друзья. В общей сложности мы потратили почти 15 миллионов рублей. Сейчас я живу в съёмном жилье, оплачивать которое мне помогают близкие, — говорит Ислам Хамерзаев.

Даже спустя пять лет этой истории далеко до финала. Расследование продолжается. И его ход вызывает вопросы. Люди, которые избивали полицейских в лобби отеля, либо избежали наказания, либо скрываются от следствия. Фактически в СИЗО по этому делу сидит только стрелявший в Ислама Станислав Яковлев. Причём задержан он был не в 2015 году по горячим следам, а совсем недавно, пару месяцев назад. Уверенности, что Яковлев получит заслуженное наказание, у Ислама Хамерзаева нет.

Ислам Хамерзаев после ранения © Личный архив Ислама Хамерзаева