Экологическая бомба. Когда на Камчатке разворовали защиту ядовитого полигона, власти на это не реагировали

На сегодня остаётся три основные версии причин гибели морской живности на полуострове. Сброс токсичных веществ, смерть от гидроударов во время шторма или сезонная вулканическая активность. В прошлом году примерно в это же время на Камчатке находили мёртвых морских обитателей. Неподалёку от места ЧП находится Козельский полигон, на котором захоронены опасные химические вещества. Как выяснил Лайф, компания, которая занималась мониторингом этого опасного объекта, ещё два года назад сообщала властям Камчатки о том, что местные жители растащили защитные сооружения полигона и яд может попасть в океан. Региональное Министерство природных ресурсов и экологии не оценило тогда опасность. С тех пор полигон находился в таком состоянии.

Версия с разливом корабельного топлива, похоже, уходит всё дальше на второй план. Напомним, в предполагаемое время загрязнения Халактырского пляжа в Охотском море вдоль побережья двигались два танкера. По мнению некоторых наблюдателей, они могли стать причиной выброса: в воду могли попасть дизельное топливо и мазут.

Однако солярка, попавшая в воду, всё равно будет пахнуть соляркой. А о том, что воздух, вода и погибшие животные имели характерный запах, не говорят ни сами сёрферы, ни те, кто приходил на пляжи после них.

В то же время местные жители вспомнили, что с Козельским полигоном уже были проблемы. Ещё в 2006 году вопросы утечки ядохимикатов из захоронения под Козельской горой обсуждались на уровне тогдашнего вице-губернатора Камчатского края Владимира Рыбака. Он тогда заявил, что полигон был образован не по плану, а в совершенно непригодном месте на левом берегу реки Мутнушки.

Объём ядохимикатов на полигоне точно подсчитать невозможно, но там закопано как минимум 20 тонн мышьяка и различных ртутных соединений. И этого количества хватит, чтобы отравить всю северную часть акватории Тихого океана. При этом денег у администрации края не хватало ни на вывоз отходов, ни на укрепление полигона.

Фото © ТАСС / Стрельченко Анна

СМИ тогда приводили заявление гендиректора местной мониторинговой компании Ивана Чабыгина о том, что в пробах воды около полигона обнаружены ядохимикаты, отдельные пробы почв показывают наличие тяжелых металлов и пестицидов. Ядохимикаты попадают в подземные воды, и их наличие фиксируется ниже по родникам от места захоронения.

В Камчатском крае действительно с 2002 года зарегистрирована компания “Недра”, занимающаяся геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими исследованиями недр. Фирма регулярно получала господряды администрации Камчатки на проведение мониторинга состояния Козельского полигона. Вот только генерального директора этой компании зовут не Иван Чабыгин, а Иван Чебыкин. Кроме того, он является и единственным владельцем компании. Скорее всего, речь идёт о нём.

“Недра” давно и регулярно обследуют Козельский полигон, и в 2018 году в очередном отчёте экспертов было указано, что в 2010 году на захоронении было оборудовано защитное сооружение - геомембрана, которая предотвратила дальнейший размыв почв и растекание с дождевой водой химикатов по окрестным водоёмам. В отчёте говорилось, что некоторые элементы защитных сооружений оказались разворованы местными жителями. Эксперты признали, что санитарное состояние Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в 2018 году остаётся удовлетворительным. Региональное министерство природных ресурсов и экологии не оценило тогда опасность и не стало предпринимать никаких мер для защиты полигона, пустив всё на авось.

Контракты для "своих"

Фото © ТАСС / Стрельченко Анна

Примечательна чехарда из мониторинговых компаний, которые исследовали полигон в разные годы. Их было четыре. Три фирмы местные, а с 2019 года захоронение проверяют "варяги" из Тюменской области.

В 2002-2005 годах работы вела государственная компания «Камчатгеология», в то время принадлежащая Минприроды, в 2006-2010 годах уже знакомое нам ООО “Недра”, в 2011-2013 годах – ООО “Аква”, в 2014-2017 годах - снова “Недра”, и с 2019 года - тюменская компания ООО ЭГФ.

При этом в двух компаниях фигурирует один и тот же человек - Василий Кноль. Сначала он был генеральным директором “Камчатгеологии”, затем стал совладельцем ООО “Аква”. За время своей деятельности “Аква” “прославилась” многочисленными исками, ответчиком по которым она являлась, в основном перед государственными структурами. В 2017 году она была ликвидирована.

Василий Кноль - человек на Камчатке известный и заслуженный. В свое время он был заместителем комитета ЗакСа Камчатского края по рыболовству, до этого депутатом Агинского сельского совета, может похвастаться множеством наград и почетными знаками.

Фото © ТАСС / Стрельченко Анна

В этой истории кажется странным, что администрация Камчатского края неожиданно сменила проверяющих полигона в 2019 году. Причем, господряды ушли даже не местным, а "пришельцам" из Тюмени.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов не исключил коммерческие интересы со стороны региональных властей в этой истории.

- Проверяющие организации могли в своих отчётах писать про удовлетворительное состояние для отвода глаз, поскольку не может быть все хорошо, а потом резко плохо. Если следствие докажет, что катастрофа на Халактырском пляже вызвана утечками с Козельского полигона, то это будет означать, что они были уже давно, - считает Кабанов.