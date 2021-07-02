В США призвали Китай "снизить ядерные риски"

В США обеспокоены информацией о наращивании Китаем ядерной программы и призывают принять меры по сокращению рисков, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на просьбу журналистов прокомментировать статью в газете "Вашингтон пост". В ней говорится о том, что в северной части КНР началось строительство 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет.

"Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось. Такое наращивание вызывает обеспокоенность и вопросы о намерениях Китая. С нашей точки зрения, это подчёркивает важность принятия практических мер по сокращению ядерных рисков, несмотря на то что это выглядит как попытка Китая ввести в заблуждение", — ответил Нед Прайс.

Опрошенные "Вашингтон пост" эксперты заявляют о возможном расширении возможностей Пекина в ядерной сфере. По данным издания, КНР и так обладает приблизительно 250–350 единицами ядерного оружия. Отмечается также, что ракет может быть меньше, так как ранее Китай якобы создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего манёвра.