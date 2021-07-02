Профессор объяснил, когда вакцинация от ковида может быть опасной

При достаточном количестве антител прививаться не нужно и даже опасно. Последствия могут быть плачевными для здоровья человека. Об этом заявил Лайфу практикующий врач, доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов.

По его словам, по тест-системе Abbott защитный титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 установлен на уровне 4800. Если этот показатель меньше 1500, то "иммунитета нет". Что же касается вакцинации при высоком уровне антител, организм может просто "не заметить" прививку, так как у него и так защита на уровне. Препарат будет введён зря.

"И это в лучшем случае. Но есть и другие — не очень хорошие — варианты. Иммунная система не у всех саморегулируемая и не прекрасно регулируемая. Она может просто неправильно среагировать и выработать дикое количество иммуноглобулинов. И, поверьте мне, ничего хорошего это не означает, могут забиться антителами мелкие капилляры и структуры разных органов и тканей", — предупредил Ершов.

По его словам, также возможен ответ организма на вакцину как на аллерген в случае неправильного введения — попадания её в сосуд.