Сколько нужно антител и почему их важно проверить перед прививкой: советы доктора наук Доктор медицинских наук предупредил, что при обилии антител вакцина не просто не нужна — она может оказаться опасной. 1 июля, 21:40 Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Антон Ершов Практикующий врач, доктор медицинских наук, профессор

Сколько антител должно быть

"По тест-системе Abbott защитный титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 установлен на уровне 4800. В идеале хотелось бы видеть четыре-пять тысяч антител. Если меньше 1500, иммунитета нет. Очень многие видят значения 150, 300, 400, то есть в восемь, в 10 раз больше, чем было, чем прописано в референсе, и думают, что это много. Ан нет".

Почему антитела к ковиду не держатся долго

"Потому что коронавирусов тьма. Гриппов тьма. Мы просто умрём, если мы на каждый из множества коронавирусов и гриппов будем сохранять в организме антитела в нужной концентрации, мы просто превратимся в одно большое антитело".

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Почему при достаточном количестве антител прививаться не надо и даже опасно

"Иммунная система, имеющая антитела в достаточной концентрации, просто не заметит этот антиген, не заметит эту прививку. Она, скажем так, "понимает", что выработала много антител, и тут прилетает какой-то антиген, она его немедленно нейтрализовала полностью, и всё, она спокойна. То есть у неё антител и так полно, зачем ей ещё их нарабатывать? Если вы при достаточном количестве антител вкалываете себе вакцину, то с большой долей вероятности вы вкалываете её просто так".

"И это в лучшем случае. Но есть и другие — не очень хорошие — варианты. Иммунная система не у всех саморегулируемая и не прекрасно регулируемая. Она может просто неправильно среагировать и выработать дикое количество иммуноглобулинов, и, поверьте мне, ничего хорошего это не означает, могут забиться антителами мелкие капилляры и структуры разных органов и тканей".

"А самое страшное: когда много антител и не дай бог вакцина попадёт в сосуд, если её по ошибке введут неправильно, это мощнейший аллерген, это антиген, может развиться гиперреактивный ответ, а это самое неприятное на вакцинации и это никому не нужно. И если такое случится, тогда наконец все официально признают, что зря количество антител перед вакцинацией не учитывают".