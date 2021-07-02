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Финнов призвали воздержаться от поездок в Россию

Власти страны объяснили это распространением в РФ индийского штамма коронавирусной инфекции.

1 июля, 22:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Гражданам Финляндии дали рекомендации избегать поездок в Россию. Такое решение местный Минздрав принял на фоне роста заболеваемости после возвращения финских болельщиков с матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеканал Yle со ссылкой на Министерство здравоохранения Финляндии, причиной рекомендации стало сильное ухудшение ситуации с коронавирусом в России, а также распространение более заразного дельта-штамма.

Согласно новым правилам, прибывающие из России путешественники проходят на границе через медицинскую проверку и коронавирусные тесты, им также дают рекомендацию пройти второй тест спустя 72 часа после прибытия в Финляндию.

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Ранее Лайф рассказывал, что вернувшихся из России шведских футбольных болельщиков призвали уйти на карантин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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