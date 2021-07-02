Собчак решила судиться с Роскомнадзором из-за блокировки её видео с Макаревичем

Собчак не считает, что в её дискуссии с Макаревичем об особенностях применения психотропных препаратов есть такая пропаганда. По мнению блогерши, "просто РКН начал открытую войну с популярными ютуб-каналами". Она опубликовала в своём инстаграм-аккаунте фрагмент интервью, из-за которого был заблокирован выпуск на видеохостинге. Макаревич тогда сам признавал, что "эта часть похожа на плохо скрытую пропаганду наркотиков", он добавлял, что "этим не занимается и это не рекомендует".