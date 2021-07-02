Собчак решила судиться с Роскомнадзором из-за блокировки её видео с Макаревичем
В том интервью они обсуждали особенности употребления психотропных препаратов, и Макаревич подчёркивал, что заниматься этим не рекомендует.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Телеведущая, блогерша Ксения Собчак заявила о решении судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео её давнего интервью с Андреем Макаревичем.
"Мы будем судиться с Роскомнадзором", — написала она в "Инстаграме", комментируя решение ведомства внести видео в реестр запрещённой информации из-за пропаганды наркотиков.
Собчак не считает, что в её дискуссии с Макаревичем об особенностях применения психотропных препаратов есть такая пропаганда. По мнению блогерши, "просто РКН начал открытую войну с популярными ютуб-каналами". Она опубликовала в своём инстаграм-аккаунте фрагмент интервью, из-за которого был заблокирован выпуск на видеохостинге. Макаревич тогда сам признавал, что "эта часть похожа на плохо скрытую пропаганду наркотиков", он добавлял, что "этим не занимается и это не рекомендует".
Напомним, "Ютуб" по требованию Роскомнадзора заблокировал ролик Ксении Собчак за 2019 год, в котором она брала интервью у Андрея Макаревича. В нём служба обнаружила пропаганду наркотиков, хотя, по словам журналистки, там лишь обсуждались ошибки прошлого, а никак не позитивный опыт.
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