"Пару раз придётся дать по зубам": Контр-адмирал объяснил, как можно ответить на провокации НАТО в Чёрном море

По его мнению, есть как минимум три возможных варианта действий, и использование оружия по прямому назначению предусматривает только один из них.

Российские корабли могут воспользоваться тараном, чтобы буквально вытолкнуть корабли НАТО за морскую границу страны, если те решат её нарушить в Чёрном море. Об этом и ещё о двух возможных вариантах ответа на провокации со стороны НАТО рассказал контр-адмирал Владимир Захаров.

В беседе с "Газетой.ру" он отметил, что в случае регулярной агрессии со стороны альянса Черноморский флот будет вынужден "пару раз дать по зубам".

"У нас для этого, например, подойдёт ракетный крейсер "Москва" — он может влупить тараном так, что мало никому не покажется. Кроме того, у нас есть гражданские суда, буксиры и так далее. То есть мы можем вытолкнуть, выпихнуть из наших территориальных вод. Причём это не будет считаться применением оружия", — подчеркнул Захаров.

В случае если эти действия не успокоят страны НАТО, то Российская армия, по словам контр-адмирала, может применить артиллерию. Но и здесь возможны два варианта развития событий. В одном из них стрелять будут по тем частям корабля, где нет экипажа. Так можно избежать жертв. Последний из вариантов — применение оружия по прямому предназначению, но это уже чревато последствиями.

"Например, у Израиля это в порядке вещей, а мы это расцениваем как начало войны — со всеми вытекающими последствиями: готовятся все существующие силы и средства, включая ядерные силы. И дальше развитие событий непредсказуемо. Нанося удар по кораблю, ты должен быть готов к любой войне", — отметил Захаров.

Лайф рассказывал, что 24 июня фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы России в воздух поднялись истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случились перебои в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.