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В США ввели временный мораторий на смертные казни, но с оговоркой

Минюст Штатов намерен изучить собственную политику в отношении таких приговоров, и во время этой проверки казнить не будут.

1 июля, 23:21
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

В США Министерство юстиции объявило о решении ввести временный мораторий на приведение в исполнение смертных казней. Однако речь идёт только о вердиктах, которые были вынесены на федеральном уровне, а не властями штатов. Уточняется, что мораторий вводится на время проверки соответствующих процедур самого Минюста.

"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", — говорится в заявлении генпрокурора.

Смертная казнь: наказание или преступление? Где в мире её до сих пор используют

Смертная казнь: наказание или преступление? Где в мире её до сих пор используют

Ранее Лайф рассказывал, что в США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Американке Лизе Монтгомери, которой ещё в 2007 году вынесли смертный приговор за жестокое убийство беременной девушки и кражу её младенца, сделали смертельную инъекцию.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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