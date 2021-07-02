В США ввели временный мораторий на смертные казни, но с оговоркой

В США Министерство юстиции объявило о решении ввести временный мораторий на приведение в исполнение смертных казней. Однако речь идёт только о вердиктах, которые были вынесены на федеральном уровне, а не властями штатов. Уточняется, что мораторий вводится на время проверки соответствующих процедур самого Минюста.

"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", — говорится в заявлении генпрокурора.