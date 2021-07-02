В США ввели временный мораторий на смертные казни, но с оговоркой
Минюст Штатов намерен изучить собственную политику в отношении таких приговоров, и во время этой проверки казнить не будут.
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В США Министерство юстиции объявило о решении ввести временный мораторий на приведение в исполнение смертных казней. Однако речь идёт только о вердиктах, которые были вынесены на федеральном уровне, а не властями штатов. Уточняется, что мораторий вводится на время проверки соответствующих процедур самого Минюста.
"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", — говорится в заявлении генпрокурора.
Ранее Лайф рассказывал, что в США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Американке Лизе Монтгомери, которой ещё в 2007 году вынесли смертный приговор за жестокое убийство беременной девушки и кражу её младенца, сделали смертельную инъекцию.
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