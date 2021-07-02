Японцы активно обсуждают сообщения о прямой линии президента России Владимира Путина. Так, они отреагировали на публикацию в местных СМИ о реакции российского лидера на инцидент с британским эсминцем Defender.

Издание Sankei Shimbun опубликовало материал о словах Путина по поводу того, что, даже если бы Россия потопила этот корабль, мир бы не был на грани третьей мировой войны. Японцы расценили эти слова как угрозу для их страны, соответствующими комментариями они поделились на портале Yahoo News Japan.

"Эти заявления могут подразумевать, что если военные корабли Японии, НАТО, QUAD и других стран и группировок будут "провоцировать" китайцев в акватории тех островов, на которых они понастроили своих укреплений, то китайцы могут их атаковать. Путин и Си Цзиньпин заодно против Японии", — заявил nekozamurai.

А вот ещё один пользователь, называющий себя sab, подчёркивает, что теперь новому альянсу QUAD, в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но ещё и России.

"Дело становится опасным!" — заметил он.

С таким мнением соглашается и ряд других интернет-пользователей. Они уверены, что союз России и Китая может угрожать японской безопасности.