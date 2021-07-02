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"Скажите ему, чтобы уезжал": Родные пропавших при обрушении дома в Майами не захотели видеть Байдена

В связи с прибытием американского президента район Сарфсайд был частично перекрыт, поиски на некоторое время пришлось прекратить.

2 июля, 00:35
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BrianEntin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brian Entin</a></p>

Фото © Twitter / Brian Entin

Многие родственники пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента США Джо Байдена и предпочли не встречаться с ним. По их утверждению, визит американского лидера на место крушения прервал процесс поиска людей.

"Скажите ему, чтобы уезжал… И поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду", — сказала в беседе с телеканалом CNN Сорайа Коэн, муж и зять которой числятся среди пропавших.

Однофамилец женщины, Ави Коэн, чей отец Брэд Коэн и дядя Гэри Коэн находятся среди пропавших без вести, также отказался встретиться с президентом сегодня.

"Мне неинтересно с ним разговаривать... Я очень расстроен, что он здесь, и, знаете ли, мои дети не хотели бы, чтобы что-то задерживалось, когда на счету каждая секунда. Мы не можем позволить, чтобы это замедлялось даже на одну секунду", — сказал местный житель.

Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 18, 145 пропали без вести

Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 18, 145 пропали без вести

Напомним, что масштабная трагедия произошла в городе Сарфсайде. В ночь на 24 июня там по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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