"Скажите ему, чтобы уезжал": Родные пропавших при обрушении дома в Майами не захотели видеть Байдена
В связи с прибытием американского президента район Сарфсайд был частично перекрыт, поиски на некоторое время пришлось прекратить.
Фото © Twitter / Brian Entin
Многие родственники пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента США Джо Байдена и предпочли не встречаться с ним. По их утверждению, визит американского лидера на место крушения прервал процесс поиска людей.
"Скажите ему, чтобы уезжал… И поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду", — сказала в беседе с телеканалом CNN Сорайа Коэн, муж и зять которой числятся среди пропавших.
Однофамилец женщины, Ави Коэн, чей отец Брэд Коэн и дядя Гэри Коэн находятся среди пропавших без вести, также отказался встретиться с президентом сегодня.
"Мне неинтересно с ним разговаривать... Я очень расстроен, что он здесь, и, знаете ли, мои дети не хотели бы, чтобы что-то задерживалось, когда на счету каждая секунда. Мы не можем позволить, чтобы это замедлялось даже на одну секунду", — сказал местный житель.
Напомним, что масштабная трагедия произошла в городе Сарфсайде. В ночь на 24 июня там по неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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