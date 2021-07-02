Многие родственники пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента США Джо Байдена и предпочли не встречаться с ним. По их утверждению, визит американского лидера на место крушения прервал процесс поиска людей.

"Скажите ему, чтобы уезжал… И поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду", — сказала в беседе с телеканалом CNN Сорайа Коэн, муж и зять которой числятся среди пропавших.

Однофамилец женщины, Ави Коэн, чей отец Брэд Коэн и дядя Гэри Коэн находятся среди пропавших без вести, также отказался встретиться с президентом сегодня.

"Мне неинтересно с ним разговаривать... Я очень расстроен, что он здесь, и, знаете ли, мои дети не хотели бы, чтобы что-то задерживалось, когда на счету каждая секунда. Мы не можем позволить, чтобы это замедлялось даже на одну секунду", — сказал местный житель.