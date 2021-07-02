В США отреагировали на заявление Китая, который "больше не позволит унижать себя"
Си Цзиньпин предупреждал, что тот, кто попробует поработить или третировать страну, "разобьёт себе голову".
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Высказывания председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии 100-летия Компартии Китая в Вашингтоне приняты к сведению. Так сухо прокомментировали громкие заявления руководства КНР в Госдепартаменте США.
"Мы в курсе заявлений президента Си, приняли их к сведению. Но не будем комментировать детали", — сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс на брифинге журналистам.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев "проясняла свою позицию по поводу Коммунистической партии Китая в целом", но конкретного ответа на вопрос о высказываниях "президента Си" у главы пресс-службы Госдепа в данный момент нет.
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Ранее Лайф сообщал, что на церемонии празднования юбилея КПК Си Цзиньпин пригрозил "разбить голову" любому, кто захочет поработить Китай. По словам лидера КНР, перед такими внешними силами встанет "железная стена из плоти и крови 1,4 миллиарда граждан" страны. Также он отметил, что ВС Китая должны стать одними из сильнейших в мире для защиты интересов государства.
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