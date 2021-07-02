Врач рассказал о неочевидных причинах утреннего кашля

Помимо воспаления бронхов, курения и аллергии причиной утреннего кашля могут стать самые разнообразные заболевания, например проблемы с щитовидной железой или желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

"Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока вызывают ощущение сухости и першения в горле. Это может быть связано с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель", — объяснил Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

Иногда это может происходить из-за кондиционеров, потому что зачастую они пересушивают воздух. Кроме того, выпитый накануне алкоголь может стать причиной утреннего подкашливания, а также блюда японской кухни, к примеру суши.

"Сухой кашель может возникать, например, из-за слишком сухого риса: он раздражает горло, как наждак, остаётся ощущение раздражения и першения. Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота", — отметил врач.