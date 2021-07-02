Люди с распространённым заболеванием оказались лучше защищены от коронавируса

Страдающие аллергией люди оказались менее подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

"От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", — сказал Хаитов.

В интервью РИА "Новости" он отметил, что, согласно результатам зарубежных исследований, аллергическая бронхиальная астма не оказалась фактором, увеличивающим риск тяжёлого течения ковида. Иммунолог отметил, что "высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения".