Жители Германии указали на стратегическую ошибку в отношениях Европы с Россией

Жители Германии высказали в газете Der Spiegel своё мнение по поводу заявления министра иностранных дел страны Хайко Мааса, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией. После разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве глава немецкого внешнеполитического ведомства сказал, что это приведёт к сближению Москвы с Пекином.

"Такой [экономический успех на основе интеграции России и Китая] был бы не только неправильным развитием событий. Он представлял бы опасность — в том числе и нашим интересам в плане безопасности в Европе. А потому мы не считаем экономическую изоляцию России правильной стратегией", — сказал Маас.

Мнения читателей Der Spiegel разнятся полярно, но на стратегическую ошибку указывает не один читатель: "Большая стратегическая ошибка Западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не "привязали" Россию к Западу ещё в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада", "Насчёт опасности изоляции России он совершенно прав", "Как люди могли докатиться до такого абсурда?", "Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом".

Есть и те, кто считает, что отношения с Россией Германии надо выстраивать не от политики, а от души: "Надо его привязывать к традиционно хорошим нашим отношениям со страной, у которой есть потрясающе доброе, сочувствующее людской беде население. Это население, несмотря на преступления нацистов, оказалось готово нас простить и построить с нами позитивные отношения".