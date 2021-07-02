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Жители Германии указали на стратегическую ошибку в отношениях Европы с Россией

Одни говорят, что дружить с Москвой нужно, чтобы не бросить её в объятия Пекина, другие призывают к дружбе из-за особых качеств народа РФ.

2 июля, 01:30
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Фото © flickr / kolia-fotki

Жители Германии высказали в газете Der Spiegel своё мнение по поводу заявления министра иностранных дел страны Хайко Мааса, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией. После разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве глава немецкого внешнеполитического ведомства сказал, что это приведёт к сближению Москвы с Пекином.

"Такой [экономический успех на основе интеграции России и Китая] был бы не только неправильным развитием событий. Он представлял бы опасность — в том числе и нашим интересам в плане безопасности в Европе. А потому мы не считаем экономическую изоляцию России правильной стратегией", — сказал Маас.

Мнения читателей Der Spiegel разнятся полярно, но на стратегическую ошибку указывает не один читатель: "Большая стратегическая ошибка Западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не "привязали" Россию к Западу ещё в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада", "Насчёт опасности изоляции России он совершенно прав", "Как люди могли докатиться до такого абсурда?", "Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом".

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Есть и те, кто считает, что отношения с Россией Германии надо выстраивать не от политики, а от души: "Надо его привязывать к традиционно хорошим нашим отношениям со страной, у которой есть потрясающе доброе, сочувствующее людской беде население. Это население, несмотря на преступления нацистов, оказалось готово нас простить и построить с нами позитивные отношения".

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о том, что отношения РФ и КНР стали образцом сотрудничества в XXI веке. По его словам, Москве и Пекину удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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