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Россиян предупредили о росте цен и дефиците некоторых автомобилей

Так, некоторые компании обновили ценники с 1 июля. С начала года стоимость личного транспорта уже поднялась на 5–10%.

2 июля, 02:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/aa_russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ANADOLU AGENCY (RU)</a></p>

Фото © Twitter / ANADOLU AGENCY (RU)

Во второй половине этого года в России продолжится рост цен на автомобили. По данным дилерских центров, сохранится и дефицит некоторых новых моделей.

Как пишет ТАСС, пока не известно, насколько точно повысится стоимость машин, но становится ясным, что дефицит некоторых авто, инфляция и колебание курса валют значительно отразятся на автомобильном рынке.

"Рост цен на новые автомобили не останавливается. В частности, на ряд моделей цены повышались в течение июня, на некоторые повышение произошло с 1 июля. Можно прогнозировать, что постепенный рост цен будет продолжаться и в последующие месяцы", — заявил агентству представитель одной из крупных дилерских сетей.

Отмечается, что за первое полугодие 2021 года цены на новые автомобили выросли в среднем на 5–10% в зависимости от марки, модели и комплектации. Наибольший рост был по Fiat Doblo — от 9,6 до 13,2%. Некоторые люксовые бренды — Aston Martin, Ferrari, Maserati — не увеличивали прайсы.

Названы модели автомобилей, которые через несколько лет оказались дороже новых

Названы модели автомобилей, которые через несколько лет оказались дороже новых

Ранее эксперты уже предрекали дефицит автомобилей в России. Это может произойти из-за того, что объёмы производства микрочипов не соответствуют спросу, а авторынок не является приоритетом в поставке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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