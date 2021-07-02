Россиян предупредили о росте цен и дефиците некоторых автомобилей

Во второй половине этого года в России продолжится рост цен на автомобили. По данным дилерских центров, сохранится и дефицит некоторых новых моделей.

Как пишет ТАСС, пока не известно, насколько точно повысится стоимость машин, но становится ясным, что дефицит некоторых авто, инфляция и колебание курса валют значительно отразятся на автомобильном рынке.

"Рост цен на новые автомобили не останавливается. В частности, на ряд моделей цены повышались в течение июня, на некоторые повышение произошло с 1 июля. Можно прогнозировать, что постепенный рост цен будет продолжаться и в последующие месяцы", — заявил агентству представитель одной из крупных дилерских сетей.

Отмечается, что за первое полугодие 2021 года цены на новые автомобили выросли в среднем на 5–10% в зависимости от марки, модели и комплектации. Наибольший рост был по Fiat Doblo — от 9,6 до 13,2%. Некоторые люксовые бренды — Aston Martin, Ferrari, Maserati — не увеличивали прайсы.