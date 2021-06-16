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Отец убил кувалдой жену и троих маленьких детей, дождавшись, когда они уснут

Что сподвигло его на такой жестокий поступок — полиции только предстоит узнать.

16 июня, 13:59

Фото © Facebook / Victor da Matta

42-летний Флавио Сандро Олмо убил жену и троих детей в бразильском муниципалитете Сан-Домингус-ду-Норти. Ранним утром мужчина дождался, когда вся семья уснёт, после чего взял в руки кувалду весом около трёх килограммов. Убийца нанёс смертельные удары 40-летней супруге, 18-летней и 4-летней дочкам и 8-летнему сыну. После чего Флавио покончил с собой, сообщает Daily Star.

Фото © Facebook / Victor da Matta

Фото © Facebook / Victor da Matta

Единственное, что сообщили нам родственники погибших, — это то, что супруги расстались. Но нет никаких записей о насилии в семье или вообще о преступном поведении подозреваемого

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По словам родственников, Флавио и его жена готовились к разводу. Их тела обнаружил брат подозреваемого, который пришёл их навестить, заметив, что его племянница не пошла в школу. Дядя жил неподалёку, и каждое утро девочка проходила мимо его дома.

Фото © Facebook / Victor da Matta

Фото © Facebook / Victor da Matta

Брат также рассказал офицерам, что в прошлом Флавио страдал депрессией и принимал лекарства. Но подозреваемый справился с болезнью ещё до трагедии. Сейчас полиция продолжает расследование.

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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