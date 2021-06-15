Бойфренд снял, как модель с Украины плачет и зовёт его, свисая с балкона, перед смертельным падением
33-летняя украинская модель Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле, Турция, выпав с балкона на пятом этаже. Инцидент произошёл после того, как она поругалась со своим бойфрендом — дрессировщиком собак Бураком Эрджаном. И у многих возник вопрос: почему парень схватился за камеру, когда погибала его девушка.
Фото © Instagram / dolce_lika. Скриншот © Twitter / HaberGlobal
В Сеть попало видео, которое Бурак снимал в роковой момент. На кадрах видно, что Анжелика висит на балконе, держась за перила, и, плача, зовёт возлюбленного. Парень отвечает: "Иди сюда". А модель продолжает умолять, произнося "Пожалуйста" и "Я не могу".
Видео © Twitter / HaberGlobal
Затем картинка пропадает, но всё ещё слышен диалог пары и громкое дыхание собаки. А вскоре раздаётся крик девушки и звук удара. Анжелику нашли под окнами, она скончалась в машине скорой помощи.
Трагедия произошла в жилом комплексе, где поселился бойфренд модели. Влюблённые серьёзно поссорились на почве ревности ещё в ресторане, где употребляли алкоголь. После Анжелика ударила Бурака в лицо и рассекла ему бровь. Выяснять отношения пара продолжила дома. Парень заявил, что в какой-то момент он ушёл в ванную, а когда вернулся, увидел, что его избранница висит на перилах. Якобы он пытался её спасти, схватив за руку, но украинка выскользнула и упала.
При этом подруга девушки рассказала, что у влюблённых, которые начали встречаться не так давно, уже и раньше были проблемы в отношениях. "По любому поводу он мог устроить сцену ревности. Причём сначала это были ссоры, но потом он начал её бить. Мог ударить по лицу, схватить за волосы, даже душить. Он следил за ней по соцсетям, проверял, кто ставит лайки и что ей пишут. Она жаловалась на него. Пробовала уходить, но он просил прощения, уверял, что больше никогда не поднимет на неё руку. Вероятно, она любила его, раз прощала", — приводит слова приятельницы "Обозреватель". Бурака задержали по подозрению в умышленном убийстве. Также известно, что в квартире пары нашли наркотики.
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