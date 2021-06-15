Бойфренд снял, как модель с Украины плачет и зовёт его, свисая с балкона, перед смертельным падением

33-летняя украинская модель Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле, Турция, выпав с балкона на пятом этаже. Инцидент произошёл после того, как она поругалась со своим бойфрендом — дрессировщиком собак Бураком Эрджаном. И у многих возник вопрос: почему парень схватился за камеру, когда погибала его девушка.