Украинская модель погибла при загадочных обстоятельствах после ссоры с возлюбленным-турком

В Стамбуле при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинская модель Анжелика Срабьянц. Тело девушки нашли под окнами жилого комплекса, она скончалась по дороге в больницу. Несчастный случай произошёл после ссоры погибшей с её сожителем — дрессировщиком собак влиятельных людей Бураком Эрджаном. Об этом сообщает "Страна.ua".

Фото © Соцсети

По данным издания, незадолго до трагедии пара, возвращаясь из ресторана домой, стала ссориться. Анжелика ударила своего спутника кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что из такси девушка последовала за Эрджаном в лифт. О произошедшем в квартире известно со слов мужчины. Бойфренд украинки успел записать двухминутное видео, которое мало объясняет, что именно привело к гибели модели.

Фото © Соцсети

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах Стамбула, мужчина утверждал, что в квартире ссора не закончилась, он ушёл в ванную. В это время девушка выбежала на балкон и повисла на перилах.

"Он пытался её спасти, схватил за руку, но она выскользнула и упала вниз. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак". Он отвечает: "Иди сюда". Затем она кричит: "Пожалуйста!" Это было её последнее слово", — уточнил собеседник сайта.

Теперь правоохранителей интересует, почему Эрджан записывал видео в тот момент, когда девушка была в опасности. Известно, что в квартире пары обнаружили наркотики. Возлюбленный погибшей задержан по подозрению в умышленном убийстве.