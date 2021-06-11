12 ножевых: Житель Самары зверски зарезал девушку и позвонил в полицию
Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим: за кражу, мошенничество, грабёж и похищение документов. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье "Убийство".
Фото © Pixabay
Житель Самары 4 июня в подъезде дома на улице Краснодонской жестоко расправился со своей девушкой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, 27-летний мужчина сам заявил о случившемся в полицию. Он рассказал, что в ходе ссоры со своей 28-летней подругой взялся за нож и зверски исполосовал её. На теле жертвы правоохранители нашли 12 ножевых ранений.
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В настоящее время злоумышленник уже арестован. Как оказалось, ранее он был неоднократно судим: за кражу, мошенничество, грабёж и похищение документов. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье "Убийство".
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