В Кишинёве покончила с собой модель, до последнего создававшая в Instagram образ счастливой девушки

24-летняя блогерша и инста-модель Вероника Тодорова покончила с собой, находясь в квартире в Кишинёве, где, по данным полиции, проживала со своим бойфрендом. В момент трагедии парня не было дома, а соседи рассказали, что ни разу не слышали, чтобы влюблённые ссорились.

Фото © Instagram / nicuseaaa

Девушка вела успешный инстаграм, где было около 100 тысяч подписчиков. С ними блогерша делилась красивыми кадрами из жизни. Вероника экспериментировала с внешностью, была завсегдатаем салонов красоты и любила откровенные фотографии.

Фото © Instagram / nicuseaaa

Недавно модель отдыхала в Египте, где активно делала яркие фото. А когда вернулась, продолжила наслаждаться тёплой погодой в Молдавии: посещала кафе, встречалась с подругами, каталась на велосипеде. Вероника также недавно завела себе котёнка. Казалось, ничто не предвещало беды.

Фото © Instagram / nicuseaaa