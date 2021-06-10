В Кишинёве покончила с собой модель, до последнего создававшая в Instagram образ счастливой девушки
Подписчики не могут поверить, что красавица решилась на такой отчаянный поступок.
24-летняя блогерша и инста-модель Вероника Тодорова покончила с собой, находясь в квартире в Кишинёве, где, по данным полиции, проживала со своим бойфрендом. В момент трагедии парня не было дома, а соседи рассказали, что ни разу не слышали, чтобы влюблённые ссорились.
Девушка вела успешный инстаграм, где было около 100 тысяч подписчиков. С ними блогерша делилась красивыми кадрами из жизни. Вероника экспериментировала с внешностью, была завсегдатаем салонов красоты и любила откровенные фотографии.
Недавно модель отдыхала в Египте, где активно делала яркие фото. А когда вернулась, продолжила наслаждаться тёплой погодой в Молдавии: посещала кафе, встречалась с подругами, каталась на велосипеде. Вероника также недавно завела себе котёнка. Казалось, ничто не предвещало беды.
"Ни о чём не жалею. Я несовершенна, и, если все узнают о моих ошибках, это даже хорошо", "Ни одно слово, летящее в твой адрес, не должно менять твоё мнение о себе", — периодически блогерша оставляла на своей странице мотивирующие цитаты. И пользователи не могут поверить, что она решилась на такой шаг. Тонкости трагедии сейчас выясняют правоохранители, пишет publika.md.
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