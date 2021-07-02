Австралии, в отличие от России, не грозит масштабная киберпреступность, поскольку там не такой широкий доступ к Интернету. Об этом рассказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Приезжаешь в какую-нибудь Европу и удивляешься. Или в Австралию. Мы иногда шутим, что киберпреступность — это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет интернета. Но они хотят развиваться. Они работают над огромным проектом по интернетизации всего континента. Но у нас круче, у нас даже у якутских оленеводов интернет есть", — сказал Касперский в беседе с РИА "Новости".

При этом он добавил, что Россия в целом консервативная страна, многие новации приходят к нам позже, чем к остальным. Однако есть сферы, которые в РФ не менее развиты, чем в других странах.

"Например, банковский сектор. Мы не первые, но одна из первых стран в мире, в которой пользуются мобильными переводами и прочее", — отметил Касперский.