"У нас круче": Касперский рассказал, в чём Россия превосходит Австралию
По его мнению, в РФ есть весьма продвинутые сферы, например банковский сектор.
Евгений Касперский. Фото © Instagram / e_kaspersky
Австралии, в отличие от России, не грозит масштабная киберпреступность, поскольку там не такой широкий доступ к Интернету. Об этом рассказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Приезжаешь в какую-нибудь Европу и удивляешься. Или в Австралию. Мы иногда шутим, что киберпреступность — это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет интернета. Но они хотят развиваться. Они работают над огромным проектом по интернетизации всего континента. Но у нас круче, у нас даже у якутских оленеводов интернет есть", — сказал Касперский в беседе с РИА "Новости".
При этом он добавил, что Россия в целом консервативная страна, многие новации приходят к нам позже, чем к остальным. Однако есть сферы, которые в РФ не менее развиты, чем в других странах.
"Например, банковский сектор. Мы не первые, но одна из первых стран в мире, в которой пользуются мобильными переводами и прочее", — отметил Касперский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос кибербезопасности сегодня является одним из важнейших. Российский лидер отметил, что Москва будет готова выдавать киберпреступников Штатам, если Вашингтон будет делать то же самое.
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