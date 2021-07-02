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В Гидрометцентре рассказали, когда этим летом ждать пика жары

Многое зависит от климатических особенностей разных регионов и их близости к морю. К примеру, в Приморье будет жарко в августе.

2 июля, 02:49
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Фото © flickr / Denis Denisov

В Центральной части России жара достигнет своего пика в конце июля – начале августа. На юге страны — в июле, в приморских городах — в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По климату самой тёплой (для Центральной России. — Прим. ред.) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые тёплые дни — это 31 июля и 1 августа", — рассказал РИА "Новости" метеоролог.

Он объяснил, что, несмотря на очень большую активность солнца в эти дни, непрогретая земля ещё будет забирать всё тепло. На юге снега мало, поэтому там почва прогревается раньше — соответственно, раньше наступит пик летней жары. В Приморье, хоть и нет снега, но есть море, и оно тоже забирает тепло и не спешит его отдавать, поэтому там — только в августе.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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