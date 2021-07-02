Эксперт спрогнозировал, когда закончится эта волна ковида и начнётся следующая

Третья волна коронавируса может пойти на спад уже в середине июля, а нового подъёма заболеваемости следует ждать буквально через пару месяцев. Такое мнение высказал генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Эпидемии развиваются волнами, после роста всегда идёт спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдёт на спад к середине июля", — сказал Исаев в интервью ТАСС.

Он полагает, что новой волны россиянам стоит ожидать уже в конце сентября, и рекомендует поскорее пройти вакцинацию, чтобы войти в этот период эпидемии с сильным иммунитетом.

"Полагаю, что эффект вакцинации мы увидим в сентябре, во время четвёртой волны. Продолжение роста числа заразившихся коронавирусом — грустный, но ожидаемый факт", — заключил Исаев.