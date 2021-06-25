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Во дворе католической школы найдены останки более 750 детей, которые пропадали в течение 100 лет

Воспитанники, которым повезло выйти из этого учреждения живыми, не догадывались, что случилось с их друзьями.

25 июня, 15:51

Фото © Twitter / NEWS 1130

После обнаружения 251 тела ребёнка в католической школе-интернате Камлупса власти принялись исследовать все старые образовательные учреждения для коренного населения Канады. И в 73-й индейской резервации в Саскачеване, Канада, на днях была сделана ужасающая находка, пишет Unilad.

Фото © Twitter / RadioNLNews

Фото © Twitter / RadioNLNews

На территории местной католической школы-интерната, закрывшейся в 1997 году, были обнаружены останки 751 человека. Среди них не исключено обнаружение и тел взрослых людей, однако известно, что подавляющее множество жертв — дети. Они были похоронены в безымянных могилах, которые никак не выделялись на ровной земле.

Фото © Twitter / Dennis Ward

Фото © Twitter / Dennis Ward

Это не большое захоронение, это место сокрытия преступления. Мы именно так к нему и относимся. Мы не можем подтвердить, что здесь закопаны только дети. До нас дошли слухи, что взрослые тоже пострадали, потому что интернатом заведовала римско-католическая церковь

Кадмус Делорм, глава управления 73-й индейской резервации

Фото © Twitter / Dennis Ward

Фото © Twitter / Dennis Ward

Раньше такие католические школы-интернаты брали на себя обязанность ассимилировать коренное население. В них забирали детей из семей канадских метисов, иннуитов, оджибве и других, чтобы оборвать все связи с культурой их народа.

Фото © Twitter / NEWS 1130

Фото © Twitter / NEWS 1130

Однако в учреждениях процветало насилие — и физическое, и сексуальное, поэтому жертв, которым не удавалось выжить, тайно от всех закапывали на территории школы. По изначальным подсчётам, в католических школах-интернатах погибло около 4 тысяч детей, но после новых находок эта цифра приближается к 15 тысячам.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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