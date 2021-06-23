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В Удмуртии мать зарезала 12-летнего сына-актёра, когда он заснул у неё в гостях

Как выяснилось, женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, а мальчик, хоть и жил с папой, но маму навещал часто.

23 июня, 14:05

Фото © ВКонтакте

Трагедия случилась на днях в одной из семей Сарапула, Удмуртия. 12-летний мальчик Миша пришёл к маме в гости. В последнее время женщине было нелегко — она жила одна и не выходила из дома, потому что случайно побывала в контакте с заражённым коронавирусом. Мать состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, а после развода с мужем Максимом её состояние только ухудшилось, пишет Izhlife.

Фото © ВКонтакте

Фото © ВКонтакте

Мы все просто в шоке. <...> Она дома посидела и совсем с ума сошла. По слухам, она говорила своей маме, что с ней не всё в порядке

Одна из роственниц

Сын решил навестить маму и вечером отправился спать. Однако ночью женщине что-то взбрело в голову, она схватила нож и набросилась на спящего Мишу. Она нанесла несколько ударов, а затем сама позвонила в полицию и скорую, но мальчика спасти не удалось. Своё поведение мать никак не объяснила, и её задержали по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Теперь ей грозит срок до 20 лет.

Фото © ВКонтакте

Фото © ВКонтакте

Поступок бывшей жены ужаснул и Максима, и всех родственников. Женщина всегда тепло относилась к сыну и даже слишком опекала его, донимая окружающих. Миша любил плавать и играть в шахматы, а в школе учился средне. Всё свободное время у него уходило на любимое хобби — игру в театре. Его туда пять лет назад привёл папа, и сын сперва скептически относился к актёрскому мастерству, а затем проникся.

Фото © ВКонтакте

Фото © ВКонтакте

Вчера не стало моего единственного сына. Он был добрым и отзывчивым мальчиком. Я люблю его больше всего на свете. Прости, сын, я тебя не сберёг. Я буду всегда гордиться тобой и любить

Максим, отец Миши

Влюблённые подростки записали жуткое видео, на котором вспоминают со смехом, как зарезали отца

Влюблённые подростки записали жуткое видео, на котором вспоминают со смехом, как зарезали отца

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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