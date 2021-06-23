В Удмуртии мать зарезала 12-летнего сына-актёра, когда он заснул у неё в гостях
Как выяснилось, женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, а мальчик, хоть и жил с папой, но маму навещал часто.
Фото © ВКонтакте
Трагедия случилась на днях в одной из семей Сарапула, Удмуртия. 12-летний мальчик Миша пришёл к маме в гости. В последнее время женщине было нелегко — она жила одна и не выходила из дома, потому что случайно побывала в контакте с заражённым коронавирусом. Мать состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, а после развода с мужем Максимом её состояние только ухудшилось, пишет Izhlife.
Фото © ВКонтакте
Мы все просто в шоке. <...> Она дома посидела и совсем с ума сошла. По слухам, она говорила своей маме, что с ней не всё в порядке
Сын решил навестить маму и вечером отправился спать. Однако ночью женщине что-то взбрело в голову, она схватила нож и набросилась на спящего Мишу. Она нанесла несколько ударов, а затем сама позвонила в полицию и скорую, но мальчика спасти не удалось. Своё поведение мать никак не объяснила, и её задержали по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Теперь ей грозит срок до 20 лет.
Фото © ВКонтакте
Поступок бывшей жены ужаснул и Максима, и всех родственников. Женщина всегда тепло относилась к сыну и даже слишком опекала его, донимая окружающих. Миша любил плавать и играть в шахматы, а в школе учился средне. Всё свободное время у него уходило на любимое хобби — игру в театре. Его туда пять лет назад привёл папа, и сын сперва скептически относился к актёрскому мастерству, а затем проникся.
Фото © ВКонтакте
Вчера не стало моего единственного сына. Он был добрым и отзывчивым мальчиком. Я люблю его больше всего на свете. Прости, сын, я тебя не сберёг. Я буду всегда гордиться тобой и любить
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