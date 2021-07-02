Зарезавшую школьника пацанку из Братска арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца школьницу из Братска Иркутской области, которая зарезала подростка ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Сегодня Братский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на 2 месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СК провели необходимые следственные действия с обвиняемой, расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно, девочка воспитывалась в многодетной семье — кроме неё там растут ещё четверо детей. Она окончила 9 классов, а после поступила в техникум, однако через некоторое время забрала документы. В 11 лет несовершеннолетняя была поставлена на учёт в полиции за нанесение побоев, а в 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за кражу.