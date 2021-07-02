В центре Уфы такси провалилось в образовавшуюся после ливня трёхметровую яму

Минувшей ночью в центре Уфы автомобиль такси провалился в огромную яму глубиной около трёх метров, которая образовалась после сильных ливней. Видео с места происшествия появилось в распоряжении регионального телеканала ГТРК.

Отмечается, что инцидент произошёл около трёх часов ночи на участке между Коммунистической улицей и улицей Октябрьской Революции. Как рассказал водитель такси Павел Дёмин, он не сразу понял, что вообще произошло. По его словам, после случившегося он не мог самостоятельно выйти наружу из-за сильных потоков воды. Выбраться из машины мужчине помогли приехавшие на место ЧП инспекторы ДПС. К счастью, медицинская помощь Павлу не понадобилась, он отделался лишь лёгким испугом.

"Автомобиль был извлечён из провала и эвакуирован. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Восстановительные работы будет проводить МБУ "СУРСИС", — прокомментировали инцидент в уфимской мэрии.

По данным Управления гражданской защиты города, глубина ямы составляет около трёх метров. Сейчас решается вопрос о восстановлении участка дороги.