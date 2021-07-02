Минпромторг призвал металлургов сократить потребление кислорода ради больниц

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков обратился к российским металлургическим компаниям с просьбой сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам совещания.

"В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ведомство попросило традиционных пользователей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.

Отметим, что в период третьей волны коронавируса выросло потребление медицинского кислорода лечебными учреждениями. При этом его количество для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения, в пользу лечебных учреждений стремительно сокращается.