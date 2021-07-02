Минпромторг призвал металлургов сократить потребление кислорода ради больниц
Отмечается, что в период третьей волны коронавируса выросло потребление медицинского кислорода лечебными учреждениями. Однако его количество для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения, стремительно сокращается.
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Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков обратился к российским металлургическим компаниям с просьбой сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам совещания.
"В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, ведомство попросило традиционных пользователей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.
Отметим, что в период третьей волны коронавируса выросло потребление медицинского кислорода лечебными учреждениями. При этом его количество для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения, в пользу лечебных учреждений стремительно сокращается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве число пациентов с ковидом на ИВЛ выросло более чем в полтора раза с 14 июня. На данный момент количество таких больных достигло 709 человек, в середине первого летнего месяца их было 457.
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