НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно о состоянии троих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Как сообщил губернатор региона, два человека получили ожоги 50% и 70% поверхности тела, третий госпитализирован со множественными ушибами. По данным МЧС, после взрыва из здания эвакуировали более 60 человек, в том числе девять детей.

2 июля, 06:42

Стало известно о состоянии троих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео © LIFE

Состояние троих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"У двух пострадавших сильные термические ожоги. Они госпитализированы в ПИМУ. Третий мужчина на данный момент в 39-й больнице Нижнего Новгорода. По предварительным оценкам медиков, состояние всех пострадавших тяжёлое", — заявил Никитин.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое мужчин (41 год, 44 года и 70 лет). Два из них получили ожог 50% и 70% поверхности тела. Как отметил губернатор, эти пострадавшие были госпитализированы сразу, ещё одного спасатели обнаружили под завалами.

Как уточнил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, после взрыва из здания вывели более 60 человек, в том числе девять детей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, не исключено, что под завалами могут быть люди.

В Красноярском крае девочка-подросток пострадала при взрыве 100-литрового водонагревателя

В Красноярском крае девочка-подросток пострадала при взрыве 100-литрового водонагревателя

Кроме того, губернатор региона поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Вместе с тем главе города Юрию Шалабаеву поручено принять меры по оказанию помощи эвакуированным жильцам, а также их временному размещению.

Как уже ранее писал Лайф, взрыв прогремел в 06:54 в доме № 16 по улице Светлоярской. Сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека.

Инженера взлетевшей на воздух АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

Инженера взлетевшей на воздух АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Обрушились перекрытия: Три человека пострадали в Нижнем Новгороде при взрыве газа

сегодня в 04:54

В Чехии ушёл в отставку споривший из-за взрывов во Врбетице генпрокурор

30 июня, 11:14

В центре Уфы такси провалилось в образовавшуюся после ливня трёхметровую яму

сегодня в 06:31

Власти назвали процент москвичей, переболевших коронавирусом

сегодня в 07:26

"Самим нечего будет кушать": Украине предрекли голод из-за земельной реформы

сегодня в 07:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1