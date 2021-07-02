Стало известно о состоянии троих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео © LIFE

Состояние троих пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"У двух пострадавших сильные термические ожоги. Они госпитализированы в ПИМУ. Третий мужчина на данный момент в 39-й больнице Нижнего Новгорода. По предварительным оценкам медиков, состояние всех пострадавших тяжёлое", — заявил Никитин.

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По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое мужчин (41 год, 44 года и 70 лет). Два из них получили ожог 50% и 70% поверхности тела. Как отметил губернатор, эти пострадавшие были госпитализированы сразу, ещё одного спасатели обнаружили под завалами.

Как уточнил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, после взрыва из здания вывели более 60 человек, в том числе девять детей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, не исключено, что под завалами могут быть люди.

Кроме того, губернатор региона поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Вместе с тем главе города Юрию Шалабаеву поручено принять меры по оказанию помощи эвакуированным жильцам, а также их временному размещению.