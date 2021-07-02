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Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч семьям с детьми

Перечислять средства будут в период с августа по декабрь 2021 года, обратиться за назначением этой выплаты можно до 1 ноября.

2 июля, 07:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 000 рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Документ размещён на сайте Кремля, он вступает в силу со дня подписания.

Средства будут выплачиваться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребёнком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

Также получить выплаты смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители. За назначением выплаты можно обратиться в ПФР до 1 ноября.

Путин разъяснил порядок выплат семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году

Путин разъяснил порядок выплат семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году

А с 1 июля в России началась выплата пособий беременным, находящимся в трудном материальном положении и вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет и имеют низкий доход. Для беременных выплаты составят 6350 рублей, для родителей — 5650.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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