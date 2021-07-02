Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 000 рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Документ размещён на сайте Кремля, он вступает в силу со дня подписания.

Средства будут выплачиваться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребёнком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

Также получить выплаты смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители. За назначением выплаты можно обратиться в ПФР до 1 ноября.