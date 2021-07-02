Власти Москвы назвали основную причину вспышки ковида в столице

Основной причиной резкой вспышки коронавируса в Москве является распространение нового штамма. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем ещё одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, её причина — комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса — индийский штамм", — сказала заммэра.

Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза.