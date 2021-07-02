Власти Москвы назвали основную причину вспышки ковида в столице
Увеличение числа заболевших коронавирусом фиксируется с июня. При этом количество переболевших в несколько раз превышает официальные данные, так как многие просто не обращаются за медицинской помощью.
Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис
Основной причиной резкой вспышки коронавируса в Москве является распространение нового штамма. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем ещё одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, её причина — комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса — индийский штамм", — сказала заммэра.
Ранее Ракова сообщила, что, по официальным данным, коронавирусом переболело более 10% жителей Москвы. При этом число перенёсших инфекцию без симптомов либо обращения к медикам больше примерно в три-четыре раза.
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд был зафиксирован антирекорд по смертности от ковида: 1 июля зарегистрировали 672 летальных исхода — это максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцины от коронавируса получили уже около 23 миллионов человек.
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