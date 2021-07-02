Лукашенко объявил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии
И пообещал предъявить претензии Ангеле Меркель. Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул президент. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности.
Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
Белорусские спецслужбы завершили масштабную антитеррористическую операцию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время вручения госнаград.
"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет", — передаёт БелТА слова Лукашенко.
Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул белорусский лидер. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности антитеррористической операции.
"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", — добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться. Глава государства отметил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае".
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