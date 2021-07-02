НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко объявил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии

И пообещал предъявить претензии Ангеле Меркель. Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул президент. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности.

2 июля, 08:10
<p>Александр Лукашенко. Фото © <a href="https://president.gov.by/en/events/respublikanskiy-bal-vypusknikov-uchrezhdeniy-vysshego-obrazovaniya-1625046080?openVideo=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии

Белорусские спецслужбы завершили масштабную антитеррористическую операцию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время вручения госнаград.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет", — передаёт БелТА слова Лукашенко.

Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

Сейчас в республике продолжается террор против людей и объектов, подчеркнул белорусский лидер. По его словам, в ближайшее время будут раскрыты все подробности антитеррористической операции.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться. Глава государства отметил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам 73 стран для вакцинации от ковида

вчера в 16:55

Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

вчера в 11:26

"За семь лет многое изменилось": Захарова нашла нестыковки в словах Зеленского о россиянах и украинцах

сегодня в 07:32

"Это последняя мера": Власти Москвы пообещали сделать всё, чтобы не допустить локдауна

сегодня в 08:43

Футболист "Алании" обматерил российскую теннисистку после её поражения на Уимблдоне

сегодня в 08:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1