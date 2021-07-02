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Ален Делон заявил, что Путин своей силой вызывает восхищение и страх

По словам французского актёра, российский президент снова вывел страну на центровую позицию.

2 июля, 08:19
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>EPA / IAN LANGSDON</p>

Фото © ТАСС / EPA / IAN LANGSDON

Президент России Владимир Путин является "способным человеком", а его сила вызывает восхищение и страх. Таким мнением поделился французский актёр Ален Делон в интервью с телекомпанией TV5 Monde.

"Нужно уметь делать то, что ему удаётся годами", — отметил актёр,

Делон рассказал о своей беседе с Путиным на гала-вечере в Санкт-Петербурге, которая произошла несколько лет назад. По словам актёра, российский президент снова вывел РФ на центровую позицию и вряд ли кто-то это может отрицать.

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Напомним, что Ален Делон ранее поделился планами по возвращению в большое кино. Актёр не уточнил, есть ли у него уже предложения с новыми ролями и когда состоится его возвращение в кинематограф.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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