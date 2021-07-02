Ален Делон заявил, что Путин своей силой вызывает восхищение и страх
По словам французского актёра, российский президент снова вывел страну на центровую позицию.
Фото © ТАСС / EPA / IAN LANGSDON
Президент России Владимир Путин является "способным человеком", а его сила вызывает восхищение и страх. Таким мнением поделился французский актёр Ален Делон в интервью с телекомпанией TV5 Monde.
"Нужно уметь делать то, что ему удаётся годами", — отметил актёр,
Делон рассказал о своей беседе с Путиным на гала-вечере в Санкт-Петербурге, которая произошла несколько лет назад. По словам актёра, российский президент снова вывел РФ на центровую позицию и вряд ли кто-то это может отрицать.
Напомним, что Ален Делон ранее поделился планами по возвращению в большое кино. Актёр не уточнил, есть ли у него уже предложения с новыми ролями и когда состоится его возвращение в кинематограф.
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