Ален Делон заявил, что Путин своей силой вызывает восхищение и страх

Президент России Владимир Путин является "способным человеком", а его сила вызывает восхищение и страх. Таким мнением поделился французский актёр Ален Делон в интервью с телекомпанией TV5 Monde.

"Нужно уметь делать то, что ему удаётся годами", — отметил актёр,

Делон рассказал о своей беседе с Путиным на гала-вечере в Санкт-Петербурге, которая произошла несколько лет назад. По словам актёра, российский президент снова вывел РФ на центровую позицию и вряд ли кто-то это может отрицать.