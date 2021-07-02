Попова: Уровень заболеваемости ковидом в Москве в три раза превышает средний по стране
Вместе с тем глава Роспотребнадзора призвала граждан привиться от CoViD-19 как можно скорее, чтобы не позволить вирусу мутировать дальше.
Фото © Pixabay
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице в три раза превышает средний показатель по всей России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.
"Превышение уровня заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: <…> Москва — в три раза", — отмечается в её презентации.
Вместе с тем Попова призвала граждан привиться от ковида как можно скорее, чтобы не позволить вирусу мутировать дальше.
Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва справляется с пандемией с минимальными ограничениями. При этом она подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, в России третьи сутки подряд был зафиксирован антирекорд по смертности от ковида: 1 июля зарегистрировали 672 летальных исхода — это максимум за пандемию. Однако растёт и число привившихся граждан — как сообщил президент РФ Владимир Путин, вакцину от коронавируса получило уже около 23 миллионов человек.
Комментариев: 0