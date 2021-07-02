Попова: Уровень заболеваемости ковидом в Москве в три раза превышает средний по стране

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице в три раза превышает средний показатель по всей России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.

"Превышение уровня заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: <…> Москва — в три раза", — отмечается в её презентации.

Вместе с тем Попова призвала граждан привиться от ковида как можно скорее, чтобы не позволить вирусу мутировать дальше.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва справляется с пандемией с минимальными ограничениями. При этом она подчеркнула, что весь город (и особенно медики) живёт "под огромным прессом" уже полтора года, и это сильно всех изматывает.

