Блогер снял на видео простой лайфхак, как за мгновение понять, обезвожен ли ваш организм
В соцсетях постоянно появляются необычные лайфхаки, многие из которых обещают раскрыть вам истину или облегчить жизнь. В правдивости способа не всегда можно убедиться на практике. Однако этот ролик прокомментировал популярный врач.
Скриншот © TikTok / Remus Bujor. Фото © Instagram / remusbujor
Пользователь с ником remus.bujor из Лондона, Англия, поделился в "Тиктоке" простым лайфхаком, как за мгновение узнать, обезвожен ли ваш организм. Парень показал, что для этого нужно сжать кожу на межфаланговом суставе на пальце и посмотреть, как она себя поведёт.
Чтобы увидеть, насколько вы обезвожены, вы должны сжать кожу на пальце вот так. Если она снова разгладится, значит, всё в порядке. Если вы сжимаете её и она остаётся в таком положении, то вы обезвожены
Видео © TikTok / Remus Bujor
Ролик набрал 7,4 миллиона просмотров, и пользователи принялись проверять лайфхак на себе. При этом одни сразу поверили в правдивость необычного способа, у других же он вызвал сомнения.
Я обезвожена
Скриншот © TikTok / Remus Bujor
Это правда?
Если вам за 50, так будет, сколько бы вы ни пили
Фото © Instagram / remusbujor
На видео обратил внимание хирург Национальной службы здравоохранения Англии Каран Радж. Медик рассказал в своём аккаунте в "Тиктоке", что не уверен в точности теста, проведённого именно таким образом. Однако отметил, что принцип, лежащий в основе, верен. "Это называется щипковым тестом или тестом на тургор кожи. Если количество жидкости в организме в норме, то ваша кожа будет эластичной и сразу придёт в норму после щипка", — отметил он.
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