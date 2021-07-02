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Блогер снял на видео простой лайфхак, как за мгновение понять, обезвожен ли ваш организм

В соцсетях постоянно появляются необычные лайфхаки, многие из которых обещают раскрыть вам истину или облегчить жизнь. В правдивости способа не всегда можно убедиться на практике. Однако этот ролик прокомментировал популярный врач.

2 июля, 08:07

Скриншот © TikTok / Remus Bujor. Фото © Instagram / remusbujor

Пользователь с ником remus.bujor из Лондона, Англия, поделился в "Тиктоке" простым лайфхаком, как за мгновение узнать, обезвожен ли ваш организм. Парень показал, что для этого нужно сжать кожу на межфаланговом суставе на пальце и посмотреть, как она себя поведёт.

Чтобы увидеть, насколько вы обезвожены, вы должны сжать кожу на пальце вот так. Если она снова разгладится, значит, всё в порядке. Если вы сжимаете её и она остаётся в таком положении, то вы обезвожены

Remus.bujor

Видео © TikTok / Remus Bujor

Ролик набрал 7,4 миллиона просмотров, и пользователи принялись проверять лайфхак на себе. При этом одни сразу поверили в правдивость необычного способа, у других же он вызвал сомнения.

Я обезвожена

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Скриншот © TikTok / Remus Bujor

Скриншот © TikTok / Remus Bujor

Это правда?

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Phil007iam

Фото © Instagram / remusbujor

Фото © Instagram / remusbujor

На видео обратил внимание хирург Национальной службы здравоохранения Англии Каран Радж. Медик рассказал в своём аккаунте в "Тиктоке", что не уверен в точности теста, проведённого именно таким образом. Однако отметил, что принцип, лежащий в основе, верен. "Это называется щипковым тестом или тестом на тургор кожи. Если количество жидкости в организме в норме, то ваша кожа будет эластичной и сразу придёт в норму после щипка", — отметил он.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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