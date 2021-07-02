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Проверка на доверие с треском провалилась, когда москвичка всё перепутала и упала не в ту сторону

Видео провала в очередной раз доказывает: прежде чем что-то делать, сначала нужно прочитать инструкцию.

2 июля, 06:50

Кадры из видео © YouTube / CRYSTAL MEDIA

Суть челленджа для парочек максимально проста: девушка закрывает глаза и начинает падать в сторону партнёра, пока тот с распростёртыми объятьями и страхом в глазах пытается её поймать. Заканчивается это всё объятьями и слегка повышенным уровнем доверия друг другу, но у героев этого материала из Москвы что-то пошло не по плану. Вместо романтичного вечера у ребят получилось опозориться и записать всё на видео.

Кадры из видео © YouTube / CRYSTAL MEDIA

С самого начала тест на доверие шёл не по плану. Чтобы записать красивое видео, влюблённые встали у берега реки на окраине Москвы. Дальше оставалась лишь самая малость: упасть в правильную сторону, но и с этим девушка справиться не смогла. Вместо того чтобы приземлиться в руки парня, она отклонилась вперёд и прямо в одежде шлёпнулась в воду.

Кадры из видео © YouTube / CRYSTAL MEDIA

Кадры из видео © YouTube / CRYSTAL MEDIA

Тест на доверие однозначно провален. Причём обоюдно. Пока девушка почему-то летела вперёд, её парень лишь развёл руками — едва ли это можно назвать попыткой спасения, пишет Daily Mail. В его защиту можно лишь сказать, что он явно не понимал, что происходит. По его реакции видно: такой глупости от своей возлюбленной он не ожидал.

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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