Проверка на доверие с треском провалилась, когда москвичка всё перепутала и упала не в ту сторону
Видео провала в очередной раз доказывает: прежде чем что-то делать, сначала нужно прочитать инструкцию.
Суть челленджа для парочек максимально проста: девушка закрывает глаза и начинает падать в сторону партнёра, пока тот с распростёртыми объятьями и страхом в глазах пытается её поймать. Заканчивается это всё объятьями и слегка повышенным уровнем доверия друг другу, но у героев этого материала из Москвы что-то пошло не по плану. Вместо романтичного вечера у ребят получилось опозориться и записать всё на видео.
С самого начала тест на доверие шёл не по плану. Чтобы записать красивое видео, влюблённые встали у берега реки на окраине Москвы. Дальше оставалась лишь самая малость: упасть в правильную сторону, но и с этим девушка справиться не смогла. Вместо того чтобы приземлиться в руки парня, она отклонилась вперёд и прямо в одежде шлёпнулась в воду.
Тест на доверие однозначно провален. Причём обоюдно. Пока девушка почему-то летела вперёд, её парень лишь развёл руками — едва ли это можно назвать попыткой спасения, пишет Daily Mail. В его защиту можно лишь сказать, что он явно не понимал, что происходит. По его реакции видно: такой глупости от своей возлюбленной он не ожидал.
WOW-news
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