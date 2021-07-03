Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак отреагировали на скандал, вызванный каблуками у женщин-военных во время подготовки к параду.

По словам Хомчака, в институте среди курсанток провели опрос, который показал, что девушки выступают за выход на параде ко Дню независимости Украины в стандартной парадной форме, то есть именно с каблуками.

"Девяносто девять процентов присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части — в боевой форме. Поэтому, я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону", — приводит слова Хомчака издание "Гордон".

Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю 30-летия независимости в порядке эксперимента всё же помаршировать в обуви на каблуках. Таран сказал, что затем примут окончательное решение относительно парадной формы для таких событий. Министр показал ботинки, в которых, вероятно, будут идти на параде курсантки.