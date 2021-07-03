Кардашьян разозлила подписчиков платьем с откровенными вырезами в Ватикане

Американская звезда реалити-шоу, блогерша Ким Кардашьян надела платье с вырезами при посещении Ватикана, чем разозлила подписчиков. Её обвинили в использовании звёздного статуса и неуважении религиозных традиций, отсутствии совести и всяческой морали.

Ким Кардашьян выставила в публикациях фото в прозрачном кружевном платье с голыми бёдрами, но после взрыва негодования подправила пост. Затравленной подписчиками звезде реалити-шоу пришлось дописать, что она, дескать, "в курсе дресс-кода и полностью прикрылась во время посещения собора Святого Петра и Сикстинской капеллы". Правда, уже без подтверждений фотографиями. Впрочем, в комментариях есть и сообщения от не столь морализованных фолловеров, которым вызывающая одежда блогерши понравилась вне зависимости от ватиканского протокола.