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Кардашьян разозлила подписчиков платьем с откровенными вырезами в Ватикане

Звезда нашлась что ответить. Она заверила, что не везде при посещении города демонстрировала свои прелести.

2 июля, 22:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMfD5HWgqr8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kimkardashianwest</a></p>

Фото © Instagram / kimkardashianwest

Американская звезда реалити-шоу, блогерша Ким Кардашьян надела платье с вырезами при посещении Ватикана, чем разозлила подписчиков. Её обвинили в использовании звёздного статуса и неуважении религиозных традиций, отсутствии совести и всяческой морали.

Фото © Instagram / kimkardashian

Фото © Instagram / kimkardashian

Ким Кардашьян выставила в публикациях фото в прозрачном кружевном платье с голыми бёдрами, но после взрыва негодования подправила пост. Затравленной подписчиками звезде реалити-шоу пришлось дописать, что она, дескать, "в курсе дресс-кода и полностью прикрылась во время посещения собора Святого Петра и Сикстинской капеллы". Правда, уже без подтверждений фотографиями. Впрочем, в комментариях есть и сообщения от не столь морализованных фолловеров, которым вызывающая одежда блогерши понравилась вне зависимости от ватиканского протокола.

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Ранее Лайф писал о том, что Кардашьян пришла на вечеринку в обуви, при виде которой у всех разыгрался аппетит.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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