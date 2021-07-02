Бузова так старалась на новом фото в бикини, что даже бодибилдеры позавидуют её выверенным позам
Однако среди 23,3 млн подписчиков инста-дивы нашлись одни лишь ненавистники, которые сразу же указали звезде на все её недостатки.
Известная блогерша Ольга Бузова сейчас проводит время в Африке вместе со своими коллегами. Там 35-летняя телеведущая снимает новое шоу, о котором только и говорит в "Инстаграме". Но нашлось время и для отдыха, поэтому экс-участница "Дома-2" поделилась с подписчиками снимками в маленьком купальнике.
На фото Ольга позировала стоя на мосту и принимая самые выгодные позы. Для съёмки она выбрала крошечное розовое бикини, стараясь подчеркнуть подтянутую фигуру. Светлые волосы она забрала в высокий хвост, а на лицо нанесла гламурный макияж в естественных оттенках. Инста-дива призналась, что хоть она и нарядилась в купальник, загорать ей совершенно некогда.
Чтобы хоть бы было ощущение, что лето, решила разбавить ленту фото в купальнике. Не зря же я их тащила с собой😂. Дело в том, что тут сейчас зима и в 17 часов уже холодно. А днём, когда солнце и тепло, я работаю. Поэтому я буду первым человеком, который через месяц вернётся белым из Африки😂
Но в комментариях мало кто из 23,3 млн подписчиков блогерши оценил её старания, найдя, к чему придраться. И список недостатков оказался очень длинным.
Почему всё время на цыпочках?
Как бабуля с этим цветом волос
Какое всё лицо переделанное...
Кошмар, на дешёвку похожа с этим цветом волос
WOW-stars
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