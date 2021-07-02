Макс Покровский матом наорал на Билана и обвинил его в отмене концерта группы "Ногу свело!". Видео © Instagram / max_pokrovskiy; Соцсети

Солист "Ногу свело!" Макс Покровский матом наорал на известного певца Диму Билана, после выступления которого в рамках фестиваля Roof Place отменили концерт группы. "Ногу свело!" должны были выступить сегодня, 2 июля. Видео своей реакции разъярённый исполнитель опубликовал в "Инстаграме".

"Вчера в Питере на Roof Place ты насрал на все правила, и наш концерт отменяют! Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике!" — заявляет Покровский в ролике.

Отметим, что об отмене концерта "Ногу свело!" сообщили и организаторы на странице фестиваля Roof Place в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что Комитет по культуре Северной столицы отозвал согласование на проведение мероприятия, а причиной такого решения стал "осмотр представителем" ведомства информации в Интернете о том, что при проведении концерта 1 июля, когда и состоялось выступление Билана, были выявлены нарушения "в части отсутствия обеспечения социальной дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты у большинства посетителей".

"Мы приложили огромное количество усилий, чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности — это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось недостаточно. <...> Концерт группы переносится. Все подробности мы сообщим чуть позже. Все билеты остаются действительными", — отмечается в релизе.

На кадрах с концерта Билана действительно можно увидеть, что сам артист, его музыканты и многие зрители находятся на мероприятии без масок. Кроме того, в определённый момент певец спускается к фанатам и начинает с ними танцевать и обниматься.