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"Ты насрал на все правила!": Макс Покровский матом наорал на Билана, обвинив в отмене концерта группы "Ногу свело!"

Выступление музыкального коллектива должно было состояться сегодня в рамках того же фестиваля, что и концерт Билана накануне. Однако артист не соблюдал меры предосторожности и спускался к фанатам со сцены.

2 июля, 12:49

Фото © Instagram/max_pokrovskiy, bilanofficial

Макс Покровский матом наорал на Билана и обвинил его в отмене концерта группы "Ногу свело!". Видео © Instagram / max_pokrovskiy; Соцсети

Солист "Ногу свело!" Макс Покровский матом наорал на известного певца Диму Билана, после выступления которого в рамках фестиваля Roof Place отменили концерт группы. "Ногу свело!" должны были выступить сегодня, 2 июля. Видео своей реакции разъярённый исполнитель опубликовал в "Инстаграме".

"Вчера в Питере на Roof Place ты насрал на все правила, и наш концерт отменяют! Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике!" — заявляет Покровский в ролике.

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Отметим, что об отмене концерта "Ногу свело!" сообщили и организаторы на странице фестиваля Roof Place в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что Комитет по культуре Северной столицы отозвал согласование на проведение мероприятия, а причиной такого решения стал "осмотр представителем" ведомства информации в Интернете о том, что при проведении концерта 1 июля, когда и состоялось выступление Билана, были выявлены нарушения "в части отсутствия обеспечения социальной дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты у большинства посетителей".

"Мы приложили огромное количество усилий, чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности — это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось недостаточно. <...> Концерт группы переносится. Все подробности мы сообщим чуть позже. Все билеты остаются действительными", — отмечается в релизе.

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На кадрах с концерта Билана действительно можно увидеть, что сам артист, его музыканты и многие зрители находятся на мероприятии без масок. Кроме того, в определённый момент певец спускается к фанатам и начинает с ними танцевать и обниматься.

Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор проверяет масштабное выступление "Руки вверх!" в Волгограде. Лидер коллектива Сергей Жуков назвал концерт одним из лучших за 25-летнюю историю существования группы. "Была просто бешеная энергетика", — признался исполнитель.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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