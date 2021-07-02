Прокуратура и Роспотребнадзор нагрянут с проверками в анапский гостевой дом, где хозяйка обматерила туристов
Ранее правоохранители уже приходили к скандалистке. По словам городского прокурора, её допрашивал начальник полиции.
Хозяйка гостевого дома. Скриншот © "ВКонтакте" / "Новости Анапы"
Скандал в гостевом доме в Анапе, который бурно обсуждают в социальных сетях и прессе второй день подряд, привлёк внимание региональной прокуратуры и работников управления Роспотребнадзора. Кажется, теперь опозорившуюся хозяйку гостиницы ждёт целая череда визитов сотрудников надзорных органов.
"Сегодня же будет совместная проверка с Роспотребнадзором, организуем её в рамках межведомственного взаимодействия. Тем более что там вопросы касались уборки, поэтому тут без Роспотребнадзора не обойдёмся", — рассказал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко в беседе с РИА ФАН.
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По словам собеседника агентства, правоохранители нагрянули в гостевой дом в течение получаса после того, как о произошедшем стало известно в Сети. Фоменко отметил, что допрос скандалистки лично проводил начальник городской полиции. Прокурорскую проверку пришлось организовать по факту публикации материала в СМИ, поскольку ни один из гостей так и не написал заявление на хозяйку отеля.
Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Одна из отдыхающих рассказала, что на месте царила полная антисанитария (в частности, летала собачья шерсть), кроме того, были проблемы с розетками. Позже хозяйка гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов и рассказала, что отдыхающие её довели, из-за чего она и начала с ними грубо разговаривать. Она отметила, что слова были сказаны в "порыве усталости и гнева".
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