Прокуратура и Роспотребнадзор нагрянут с проверками в анапский гостевой дом, где хозяйка обматерила туристов

Скандал в гостевом доме в Анапе, который бурно обсуждают в социальных сетях и прессе второй день подряд, привлёк внимание региональной прокуратуры и работников управления Роспотребнадзора. Кажется, теперь опозорившуюся хозяйку гостиницы ждёт целая череда визитов сотрудников надзорных органов.

"Сегодня же будет совместная проверка с Роспотребнадзором, организуем её в рамках межведомственного взаимодействия. Тем более что там вопросы касались уборки, поэтому тут без Роспотребнадзора не обойдёмся", — рассказал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко в беседе с РИА ФАН.

По словам собеседника агентства, правоохранители нагрянули в гостевой дом в течение получаса после того, как о произошедшем стало известно в Сети. Фоменко отметил, что допрос скандалистки лично проводил начальник городской полиции. Прокурорскую проверку пришлось организовать по факту публикации материала в СМИ, поскольку ни один из гостей так и не написал заявление на хозяйку отеля.