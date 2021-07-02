"Заколебала уже всех и вся!": В Костроме санитарка жестоко избила пожилую беззащитную пациентку
В региональном Депздраве заявили, что проводится служебная проверка по данному факту. Героиню видео временно отстранили от работы.
В Костроме сотрудница больницы избила пожилую пациентку. Видео © Соцсети
В травматологическом отделении городской больницы Костромы санитарка ударила пожилую пациентку прямо по лицу. Кадры были опубликованы в социальных сетях.
На записи видно, как сотрудница медучреждения пыталась осмотреть пенсионерку, залепив ей пощёчину. Женщина истошно кричала и просила прекратить. Санитарка в ответ парировала, что пациентка "заколебала всех и вся".
В Департаменте здравоохранения Костромской области заявили о проведении служебной проверки. Сотрудница будет временно отстранена от работы. Руководство больницы содействует расследованию.
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