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"Заколебала уже всех и вся!": В Костроме санитарка жестоко избила пожилую беззащитную пациентку

В региональном Депздраве заявили, что проводится служебная проверка по данному факту. Героиню видео временно отстранили от работы.

2 июля, 12:21

В Костроме сотрудница больницы избила пожилую пациентку. Видео © Соцсети

В травматологическом отделении городской больницы Костромы санитарка ударила пожилую пациентку прямо по лицу. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, как сотрудница медучреждения пыталась осмотреть пенсионерку, залепив ей пощёчину. Женщина истошно кричала и просила прекратить. Санитарка в ответ парировала, что пациентка "заколебала всех и вся".

В Департаменте здравоохранения Костромской области заявили о проведении служебной проверки. Сотрудница будет временно отстранена от работы. Руководство больницы содействует расследованию.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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