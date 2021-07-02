В Костроме сотрудница больницы избила пожилую пациентку. Видео © Соцсети

В травматологическом отделении городской больницы Костромы санитарка ударила пожилую пациентку прямо по лицу. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, как сотрудница медучреждения пыталась осмотреть пенсионерку, залепив ей пощёчину. Женщина истошно кричала и просила прекратить. Санитарка в ответ парировала, что пациентка "заколебала всех и вся".

В Департаменте здравоохранения Костромской области заявили о проведении служебной проверки. Сотрудница будет временно отстранена от работы. Руководство больницы содействует расследованию.