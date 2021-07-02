До конца лета на Украине начнётся вакцинация детей от коронавируса

На Украине до конца лета начнётся вакцинация детей от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил главный санитарный врач Незалежной Игорь Кузин.

"Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с CoViD-19. Скорее всего, что [вакцинация стартует] летом", — заявил медик.

Каким именно препаратом будут прививать несовершеннолетних украинцев, Кузин не уточнил. Согласно последним данным Минздрава Незалежной, в стране сейчас для вакцинации используют индийский препарат Covishield, британо-шведский AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac Biotech.