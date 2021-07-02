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До конца лета на Украине начнётся вакцинация детей от коронавируса

Прививать планируется не всех несовершеннолетних, а только тех, у кого есть повышенный риск развития осложнений от CoViD-19. Пока не уточняется, каким именно препаратом будут защищать юных жителей Незалежной.

2 июля, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине до конца лета начнётся вакцинация детей от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил главный санитарный врач Незалежной Игорь Кузин.

"Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с CoViD-19. Скорее всего, что [вакцинация стартует] летом", — заявил медик.

В Евросоюзе от коронавируса вакцинируют детей и подростков

В Евросоюзе от коронавируса вакцинируют детей и подростков

Каким именно препаратом будут прививать несовершеннолетних украинцев, Кузин не уточнил. Согласно последним данным Минздрава Незалежной, в стране сейчас для вакцинации используют индийский препарат Covishield, британо-шведский AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac Biotech.

Ранее в России назвали вакцину, которая подойдёт для прививания детей от коронавируса. Сейчас препарат проходит третью стадию испытаний, которая подразумевает исследования на людях с такими сопутствующими патологиями, как хронические заболевания лёгких, аутоиммунные заболевания и онкология.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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