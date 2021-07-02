Журналист Антон Красовский стал гостем шоу " Прямой эфир ", где обсуждали эпидемиологическую обстановку и вакцинацию. Также одной из тем стало состояние певицы Максим. И публицист высказал своё мнение по этому поводу. Так, Красовский считает, что у артистки почти нет шансов.

Скажем честно. Вы назвали программу "Певица МакSим: между жизнью и смертью!" А я читал новости — она лежит уже на аппарате ЭКМО, а не на ИВЛ. А выживаемость после ЭКМО, по-моему, от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью 98% певица Максим умрёт

Сейчас 38-летняя Марина Максимова находится в реанимации, её состояние оценивается как крайне тяжёлое. У певицы интоксикация всего организма, низкая сатурация (уровень насыщения крови кислородом) и плохая реакция зрачков на внешние раздражители. Врачи считают , что будет чудом, если артистка сможет побороть недуг.

Напомним, что певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. 11 июня она выступала в Казани, будучи уже больной. Вскоре звезде стало хуже, её госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). При этом, как выяснили СМИ, у Марины двусторонняя полисегментарная пневмония, которая означает тотальное поражение лёгких. Возбудитель болезни пневмококк "разрушает лёгочную ткань так же, как пламя плавит целлофановый пакет", отметил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. "За счёт сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать", — считает он.