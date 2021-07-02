НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Может иметь довольно хороший эффект": Вирусолог назвал логичной самоизоляцию заболевших ОРВИ москвичей

ОРВИ — это не одна инфекция, а несколько, отметил специалист. По его словам, ни один медик на глаз не способен отличить пациента с коронавирусом от пациента с парамиксовирусом или вирусом парагриппа.

2 июля, 11:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новые антиковидные меры в Москве могут показать довольно высокую эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

"Если человек не предпринимает никаких мер и ходит везде с ОРВИ, думая, что это не коронавирус, это очень рискованное поведение. Поэтому предложения, которые сейчас собираются вводить в Москве, на мой взгляд, имеют логическое обоснование и могут иметь довольно хороший эффект", — сказал специалист Лайфу.

"Это последняя мера": Власти Москвы пообещали сделать всё, чтобы не допустить локдауна

"Это последняя мера": Власти Москвы пообещали сделать всё, чтобы не допустить локдауна

ОРВИ — это не одна инфекция, а несколько, отметил вирусолог. По его словам, ни один медик на глаз не способен отличить пациента с коронавирусом от пациента с парамиксовирусом или с вирусом парагриппа и так далее.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с сегодняшнего дня все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как больные коронавирусом до получения отрицательного теста. Им будет необходимо соблюдать изоляцию до того, как станет известен результат ПЦР-тестирования.

Власти назвали процент москвичей, переболевших коронавирусом

Власти назвали процент москвичей, переболевших коронавирусом

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Имеем дело с коварным врагом": Песков напомнил, что в Москве уровень заболеваемости ковидом втрое выше, чем в среднем по стране

сегодня в 11:11

Заболевшим ОРВИ москвичам придётся соблюдать изоляцию

сегодня в 09:08

В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается

сегодня в 10:04

"Это была маленькая слабость": Черчесов объяснил, что не вызвал Смолова в сборную из-за поста в Instagram

сегодня в 11:55

На автобусе — как на "Титанике": В Казани после сильного ливня парализована работа транспорта

сегодня в 11:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1