Новые антиковидные меры в Москве могут показать довольно высокую эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

"Если человек не предпринимает никаких мер и ходит везде с ОРВИ, думая, что это не коронавирус, это очень рискованное поведение. Поэтому предложения, которые сейчас собираются вводить в Москве, на мой взгляд, имеют логическое обоснование и могут иметь довольно хороший эффект", — сказал специалист Лайфу.

ОРВИ — это не одна инфекция, а несколько, отметил вирусолог. По его словам, ни один медик на глаз не способен отличить пациента с коронавирусом от пациента с парамиксовирусом или с вирусом парагриппа и так далее.