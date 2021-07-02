"Может иметь довольно хороший эффект": Вирусолог назвал логичной самоизоляцию заболевших ОРВИ москвичей
ОРВИ — это не одна инфекция, а несколько, отметил специалист. По его словам, ни один медик на глаз не способен отличить пациента с коронавирусом от пациента с парамиксовирусом или вирусом парагриппа.
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Новые антиковидные меры в Москве могут показать довольно высокую эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.
"Если человек не предпринимает никаких мер и ходит везде с ОРВИ, думая, что это не коронавирус, это очень рискованное поведение. Поэтому предложения, которые сейчас собираются вводить в Москве, на мой взгляд, имеют логическое обоснование и могут иметь довольно хороший эффект", — сказал специалист Лайфу.
ОРВИ — это не одна инфекция, а несколько, отметил вирусолог. По его словам, ни один медик на глаз не способен отличить пациента с коронавирусом от пациента с парамиксовирусом или с вирусом парагриппа и так далее.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с сегодняшнего дня все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как больные коронавирусом до получения отрицательного теста. Им будет необходимо соблюдать изоляцию до того, как станет известен результат ПЦР-тестирования.
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